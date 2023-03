Gianluca Benincasa, vuota il sacco su Antonella: svelati altri dettagli “scioccanti” sul loro accordo prima del GF Vip

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è tornato all’attacco. Il giovane questa volta, dopo le accuse all’ex suocero e all’attuale concorrente del GF Vip ha deciso di vuotare finalmente il sacco sui loro accordi prima dell’ingresso al reality della salernitana. Questa volta il mental coach è sceso nei dettagli, che non sembrano proprio del tutto inventati. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato.

Gianluca Benincasa smaschera Antonella

Nel corso di una room su Twitter, Gianluca Benincasa ha deciso di raccontare tutta la verità su Antonella. A quanto pare, prima di entrare al GF Vip, l’ex schermitrice sapeva già che avrebbe costruito una ship. E’ stata lei a chiedere a quello che all’epoca era il fidanzato di appoggiarla su questa dinamica, cercando di capire e soprattutto di coprirla.

Scendendo nei dettagli Benincasa ha raccontato che la Fiordelisi non è mai stata innamorata di Edoardo e tanto meno è presa da lui. La sua è tuta finzione per arrivare alla fine del programma con una “storia”. “ Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa”.

Svelati tutti gli accordi prima del GF Vip

Gianluca ha continuato ancora dicendo che ad Antonella non gliene fregato nulla del fatto che Donnamaria abbia toccato la Murgia. Il vero colpo di scena pioi è arrivato nel momento in cui sempre il mental coach ha dichiarato che la sua ex da tempo sognava e studiava come entrare nel GF Vip. Tutto questo teatrino insomma è stato studiato a tavolino, insieme a lui e prima che entrasse nel programma.

Con queste clamorose dichiarazione Gianluca ha così vuotato il sacco e finalmente smascherato Antonella. C’è da dire che anche il popolo della rete sta iniziando ad avere forti dubbi sulla concorrente. Le sue lacrime pare non convincano più nessuno. Benincasa ha precisato che Antonella le aveva promesso che al GF Vip avrebbe fatto il suo gioco,” sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato’”.

Infine, Gianluca ha anche dichiarato che alla festa di compleanno di Antonella erano presenti due attuali vipponi, Giaele e Andrea. In quella occasione però lui non è stato presentato come il suo ragazzo, in quanto anche in questo caso si erano accordati sul “non farlo sapere a nessuno”.