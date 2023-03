Anticipazioni Grande Fratello Vip, giovedì 2 marzo: le sorti degli ex e “rientro” per una Vippona

Stasera giovedì 20 marzo 2023 va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Quella di lunedì è stata senz’altro la diretta delle rivelazioni tanto che dopo quanto accaduto nel Van, non si è capito più nulla. In particolar modo la coppia formata da Edoardo e Antonella, per l’ennesima volta è scoppiata.

Donnamaria ha toccato il seno alla Murgia ma ha provato anche a baciarla. La Fiordelisi appena viste le immagini è andata su tutte le furie, decidendo così di lasciare il suo compagno. Nel corso della settimana c’è stato anche un acceso scontro tra Donadei e Tavassi. Ma cosa succederà stasera?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: chi lascerà la casa?

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip ci fanno sapere che questa sera sapremo in primis quale sarà la sorte degli ex dei concorrenti. I ragazzi sono entrati due settimane fa e ora sono in procinto di lasciare il lotf di Cinecittà. Al momento però non sappiamo se andranno via tutti o solo qualcuno…

Nel corso della scorsa puntata, alcune dichiarazioni di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia relative a un “incontro ravvicinato” tra i due hanno scatenato una forte reazione in Antonella Fiordelisi. Beh a proposito di questo, tra poche ore i tre potranno avere modo di chiarirsi faccia a faccia, dato che anche Nicole ha lanciato delle pesanti frecciate alla Fiordelisi.

Cosa dicono i sondaggi sul televoto

Infine, grande attesa anche per il verdetto del televoto. Sono finiti in nomination Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi: chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco? .

Anche in questa puntata il Televoto sarà eliminatorio. Quello con la percentuale più bassa non potrà partecipare alla tanto sognata finale del 3 aprile. Stando ai sondaggi ad uscire sarà Donnamaria mentre la prima preferita pare sia Nikita Pelizon. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere.