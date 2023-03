Un posto al sole, anticipazioni venerdì 3 marzo 2023: Niko riceve l’ennesimo colpo basso

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni riguardanti l’appuntamento di venerdì 3 marzo ci svelano altri colpi di scena. Il protagonista è sempre Niko che ormai archiviata la sentenza per Lello Valsano si ritrova a fare i conti con un altro problema.

La causa dei suoi mali adesso è Alberto che ha deciso di voler andare via dal suo studio. Ma non è tutto gli spoiler ci fanno anche sapere che finalmente è arrivato il momento della svolta per Manuela. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Un posto al sole, Niko e Alberto litigano

Finalmente per Niko e Viola è finito il loro incubo peggiore. Il giudice ha emesso la sentenza finale sul caso di Lello Valsano e giustizia è stata fatta per Susanna. Il ragazzo ora sembra più tranquillo ma proprio mentre si sta godendo il suo momento ecco che un nuovo problema si appresta a sconvolgerlo.

Deciso a fare un salto di qualità, Alberto torna alla carica con l’idea di cambiare studio, ma il giovane Poggi non sembra essere intenzionato ad assecondarlo. I due avranno una forte discussione che però non porterà almeno per il momento a nessuna decisione.

In arrivo un brutto colpo per Otello

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla puntata di venerdì però ci fanno sapere anche che per Manuela, invece, sembra essere arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Intanto, Luca prova a far cambiare idea a Michele che sembra deciso a non partecipare al pranzo di famiglia al Vulcano.

Otello, invece, ha una brutta discussione con Teresa. La donna viene colpita un malore e trasportata con urgenza in ospedale. Ricordiamo per chi si fosse perso la puntata che è possibile vederla in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.