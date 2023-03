Ilary Blasi fa una clamorosa gaffe su Alvin: pubblica il suo numero di cellulare e poi cancella tutto (FOTO)

Dopo le parole di Alvin, anche Ilary Blasi ha deciso di rompere il silenzio in merito alla presunta lite avvenuta dietro le quinte con l’inviato dell’Isola dei Famosi. Quest’oggi, infatti, la donna ha pubblicato una Instagram Stories volta a dissipare i dubbi inerenti la rivalità tra i due.

Peccato, però, che nel farlo, la conduttrice abbia rivelato a tutti quale sia il numero di cellulare di Alvin. Resasi conto della bufera sollevata a seguito di tale gesto, la donna ha cancellato la storia, ma noi siamo riusciti a salvarla in tempo.

La terribile gaffe di Ilary Blasi su Alvin

Tra Ilary Blasi e Alvin pare non ci sia stata nessuna lite, almeno così hanno lasciato intendere i diretti interessati. Le cose, però, potrebbero compromettersi adesso. Ieri, Alvin ha pubblicato il contenuto di una conversazione privata intercorsa tra lui e la Blasi in cui erano presenti dei messaggi audio. Il protagonista ha dichiarato che gli sarebbe bastato poco per rendere pubblici gli audio contenuti in tali messaggi.

Questa “minaccia” ha generato molta ilarità sul web e in molti hanno interpretato in maniera ironica l’intervento dell’inviato del reality show di Canale 5. A distanza di un giorno, poi, ci ha pensato l’ex di Francesco Totti a rompere il silenzio sulla faccenda facendo delle confessioni inaspettate. In particolar modo, la donna ha detto che, se qualcuno fosse interessato a sapere di più sulla faccenda inerente la presunta lite tra lei e il collega, avrebbe tranquillamente potuto telefonare al diretto interessato. (Continua dopo la foto)

La conduttrice cancella tutto, ma è troppo tardi

La cosa assurda, che sin da subito ha generato molto clamore, è il fatto che Ilary Blasi abbia inserito l’interno numero di telefono di Alvin all’interno della sua Instagram Stories. Inutile dire il putiferio che si è scatenato nelle ore successive. Per tale ragione, la donna ha prontamente rimosso tale contenuto da Instagram nella speranza di arginare il problema, ma così non è stato.

In molti, infatti, sono riusciti a vedere la storia e a catturarla mediante degli screenshot. Ad ogni modo, in molti si stanno chiedendo se quello pubblicato fosse davvero il numero di Alvin. Controllando sembra che la numerazione sia attiva, tuttavia, dall’immagine profilo di Whatsapp non si riesce a capire se si tratti davvero di Alvin oppure no. Nel frattempo, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda.