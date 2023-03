GF Vip, toccato il fondo: Sonia Bruganelli fa a pezzi Tavassi, Signorini umilia Donnamaria. “Una pagina bruttissima della tv”

Ieri sera è andata in onda la 38ima puntata del Grande Fratello Vip. Come sempre anche in questa occasione la diretta è iniziata con la l’addio quesi definitivo di Edoardo e Antonella. Ancora una volta i due piccioncini sono stati al centro della puntata, con litigate e frecciatine che ormai hanno stancato tutti.

La loro storia, a parte ai Donnalisi ha scocciato i telespettatori, e forse anche loro stessi. E proprio dopo il confronto tra i due e la Murgia in studio, si è scatenato il caos. Protagonisti Sonia Bruganelli e l’affondo ad Edoardo Tavassi seguito poi da un durissimo sfogo da parte di Signorini verso Donnamaria

GF Vip: Sonia Bruganelli e Tavassi si scontrano, volano paroloni

La questione della palpatina di Donnamaria alla Murgia ha coinvolto anche Tavassi. Sonia Bruganelli ha fatto a pezzi Edoardo attaccandolo in modo durissimo. Il ‘vippone’ si è difeso con una battuta tagliente. E nello stesso istante Donnamaria ha provato a cheidere insistentemente la parola facendo andare su tutte le furie Alfonso. avventurandosi in una affilata ramanzina. Secondo l’opinionista il romano è il burattinaio della Casa. Su di lui ha speso parole pesantissime e spietate:

“Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo. La replica di lui però è stata davvero tagliente, Edoardo ha subito zittito la moglie di Bonolis suggerendole di guardare il canale 54 e non 55. Inutile dire la reazione di Sonia che si è davvero scatenata.

Edoardo Donnamarifa a perdere le staffe a Signorini

In tutto ciò Edoardo Donnamaria ha continuato a chiedere insistentemente la parola facendo perdere ad un certo punto la testa a Signorini.

Il conduttore stufo, dai continui interventi di Edoardo ha sbottato di brutto con queste parole: “Basta Edoardo, ora faccio spegnere i microfoni, a casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata?”. Una ramanzina che poi è proseguita con toni peggiori: “Maleducati ed egoriferiti, questo siete. Stop. Pensate solo a voi stessi”. E ancora: “Sono un dittatore? Mettetela così, ma fatemi lavorare“. Possiamo dire che in questo caso in tv si è davvero toccato il fondo.