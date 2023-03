Cosa va in onda oggi venerdì 3 marzo 2023 al posto di Uomini e Amici? Sospeso anche Terra Amara

Continua a cambiare il palinsesto di Canale 5 questa settimana. Purtroppo la morte di Maurizio Costanzo ha stravolto tutto e piano piano da lunedì tutto tornerà alla normalità. Anche oggi quindi Amici e Uomini e donne non andranno in onda.

Confermata, invece la puntata di C’è posta per te per domani sera. Dai palinsesti si legge anche che nemmeno Terra Amara verrà trasmesso ma andrà in onda regolarmente domani pomeriggio.

Uomini e donne e Amici sospesi: cosa vedremo oggi?

Cosa vedremo oggi 3 Marzo 2023, al posto di Uomini e donne ed Amici? Stand agli ultimi aggiornamenti, nemmeno vanno in onda le due trasmissioni dirette da Maria De Filippi. Uno stop per i programmi della Fascino che è durato tutta la settimana, come già vi avevamo anticipato nei giorni precedenti.

Mediaset ha deciso di dare il giusto tempo alla conduttrice di riprendersi da questo grave e doloroso lutto che l ‘ha colpita. In questo modo, Maria ha avuto più tempo per metabolizzare il tutto ma anche più tempo per stare vicino al figlio Gabriele. La morte di Maurizio ha improvvisamente travolto la sua vita ed è giusto che al momento stia accanto ai suoi cari.

Al posto di Ued e Amici oggi la rete ha deciso di mandare in onda ancora una volta la replica di Buongiorno Mamma, fiction di grande successo di casa Mediaset con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La replica del terzo episodio sarà trasmesso dalle ore 14.10 fino alle 16.00.

Sospesa oggi Terra Amara

Un nuovo cambio palinsesto che interesserà anche gli amati della soap opera turca Terra Amara. Infatti, la serie non andrà in onda oggi come di consueto, al suo posto vedremo Buongiorno Mamma, ovvero la replica del terzo episodio. Nella giornata di domani, invece 4 marzo, Terra Amara sarà trasmessa regolarmente dalle ore 14.20 alle 16.30. Da lunedì invece tutto torna alla normale programmazione.