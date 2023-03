GF Vip, lo strano messaggio uscito nei titoli di coda crea sgomento: cosa c’era scritto

Al termine delle puntate del GF Vip la regia sta continuando a mandare in onda degli strani contenuti, ieri ad esempio c’era un messaggio alquanto strano. Gli autori del programma si stanno sbizzarrendo con la pubblicazione di frasi o audio che generano sempre un certo sgomento.

Quello che è stato mostrato ieri, però, ha un qualcosa di molto particolare. Nello specifico, infatti, è stato inquadrato il monitor di un computer sul quale era presente una frase davvero molto particolare. Vediamo di cosa si tratta.

Il mistero si infittisce: altro strano messaggio ai titoli di coda del GF Vip

Come di consueto, ieri sera è stata trasmessa un’altra puntata del GF Vip. Al termine della messa in onda poi, come sempre, la regia ha mandato in onda i titoli di coda, ma tra di essi c’era uno strano messaggio. In particolare, si tratta di una frase scritta su di un monitor appartenente, probabilmente, ad uno degli autori del reality show. Il messaggio mostrato era un po’ in penombra, anche oscurato dalla presenza dei loghi della trasmissione.

Ad ogni modo, siamo comunque riusciti ad individuare il testo esatto. Nello specifico, si parla di un “contenuto speciale” contenuto all’interno di un “luogo criptato”. Gli autori della trasmissione sono all’opera per cercare di decodificare questo codice segreto e capirne il contenuto. In questo periodo, un “insider del programma” sarebbe all’opera per cercare di decifrare il codice e trovare la chiave di lettura di questo contenuto alquanto particolare.

Gli altri contenuti trash mandati in onda a tarda notte

Insomma, si tratta di un messaggio apparentemente senza senso che, tuttavia, sta generando molto sgomento tra gli utenti del web. Questo non è l’unico strano messaggio che viene divulgato durante i titoli di coda del GF Vip. Quello è un momento in cui sono collegate poche persone, dato che il reality show termina ad un orario molto tardo la notte. Pertanto, in molti si stanno chiedendo a chi fossero rivolti tutti quei contenuti.

Ricordiamo che anche nelle score puntate sono apparsi dei contenuti strani. Nello specifico, infatti, sono state riportate alcune delle citazioni più trash della storia di questo programma. non sono mancate frasi cult di Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci, Francesca De Ansrè, Alex Belli e tanto altro. Il mistero, dunque, si infittisce, non resta che attendere per vedere se, ad un certo punto, verranno dati dei chiarimenti a riguardo.