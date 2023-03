GF Vip, caos e delirio dopo la diretta: concorrente deciso a lasciare il reality

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha evidenziato, ancor di più, la “spaccatura” dentro e fuori la Casa, ad un passo dalla finale. Micol Incorvaia, al termine della diretta, ha palesato la volontà di andare via.

La sorella di Clizia già da diversi giorni esprime il desiderio di voler tornare a casa e di non voler più proseguire il suo percorso all’interno del programma. Ma cosa è successo adesso?

Grande Fratello Vip: caos durante la puntata

Anche ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip ha regalato molto trash. Alfonso Signorini si è imbattuto pesantemente contro Donnamaria, mentre la Bruganelli si è scagliata contro Tavassi. L’opinionista ha criticato pesantemente Edoardo etichettandolo come un capobanda, capace di sfasciare tutta la casa.

Accuse pesanti, che possiamo dire non sono piaciute nemmeno al pubblico spettatore. Altra protagonista della serata Micole. La giovane da quando è venuto fuori il caso Van-Gate ha espresso più volte il desiderio di voler andare via. Proprio nella diretta di lunedì la giovane è sembrata molto imbarazzata e preoccupata per quello che sarebbe potuto venire fuori.

Micol Incorvalia lancia un appello

Subito dopo la puntata del GF Vip, Micol si è sfogata con Edoardo su quanto successo. Alla Incorvalia non è piaciuto l’intervento di Sonia Bruganelli nei confronti del compagno, ma nemmeno quello del padre di Donnamaria che si è scagliato contro il suo gruppo. Ancora una volta la Vippona è sembrata triste e decisa a voler andare via dal programma. “Io mi fido di te, non c’entra niente… io qua dentro non ci voglio più stare”, ha affermato la giovane a Tavassi mentre lui provava a tranquillizzarla.

Micol ha parlato di cose che non le sono piaciute e ormai la sua decisione sembra certa. Chiusa la discussione con il fidanzato poi si è lasciata andare anche con Milena, confermando sempre il suo pensiero: Me ne voglio andare… basta! Non è solo stasera sono già tre sere, puntate brutte, non mi stanno piacendo un po’ di cose me ne voglio andare anzi domani faccio l’appello!