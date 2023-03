Ilary Blasi, ennesimo drastico gesto contro Francesco Totti: ecco che ha fatto (FOTO)

Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti è irrimediabilmente logorato, e questo ormai si sa. Ad ogni modo, ogni qualvolta che i due compiono un gesto sgarbato nei riguardi dell’altro, la notizia continua a generare un certo sgomento.

Ebbene, in queste ore, i fan più attenti dell’ex coppia si sono resi conto di alcuni movimenti particolari sull’account di Ilary. Vediamo nel dettaglio che cosa ha fatto la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Il gesto drastico di Ilary Blasi contro Francesco Totti

Ilary Blasi si è resa protagonista di un altro gesto alquanto estremo contro Francesco Totti. I due sono separati da mesi ed entrambi si sono rifatti una vita in compagnia di altre persone. Fino a questo momento, però, la conduttrice conservava sul suo profilo di Instagram i ricordi dei bei momenti trascorsi insieme a quello che legalmente risulta essere ancora suo marito.

Ad ogni modo, in queste ore, la donna pare abbia preso la drastica decisione di cancellare tutti i contenuti che facessero riferimento al suo matrimonio. Dal suo profilo Instagram, infatti, sono spariti foto, video e qualunque tipo di collegamento alla relazione passata con Francesco. In particolare, sono stati cancellati i recenti compleanni trascorsi insieme e tante altre cose. (Continua dopo la foto)

Ilary vola in Germania, foto mozzafiato

Questo gesto drastico da parte di Ilary Blasi nei riguardi di Francesco Totti sta generando grande sgomento sul web. La donna, dunque, in questo modo ha voluto cancellare con un colpo di spugna tutto il suo passato e sembra essere pronta a guardare solamente al suo nuovo futuro in compagnia di Bastian Muller. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, in queste ore è volata in Germania insieme al suo nuovo compagno.

I due stanno trascorrendo del tempo insieme nel luogo natale di lui. Ieri sera, poi, Ilary ha pubblicato una foto molto bella inerente una cenetta romantica che i due si sono concessi con una vista mozzafiato su tutta la città. I due si trovavano all’interno di un grattacielo, con il tavolo posizionato di fianco ad una vetrata che mostrava ai commensali un panorama davvero da togliere il fiato. Anche Francesco Totti sta procedendo la sua vita sentimentale con Noemi Bocchi. I due, però, contrariamente alla Blasi, sono un po’ più riservati e pubblicano meno contenuti in reciproca compagnia.