Giulia Salemi svela i dettagli sull’aggressione a Nicole Murgia nel parcheggio del GF Vip: cosa è successo

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party c’è stato un intervento molto interessante di Giulia Salemi, la quale ha fatto chiarezza sull’aggressione subita da Nicole Murgia nel parcheggio del programma. Lunedì scorso, infatti, la donna è stata eliminata ed ha dovuto abbandonare la casa.

Dopo aver presenziato in puntata, poi, si è recata presso il parcheggio per andare via e lì è accaduto l’impensabile. I fan sfegatati dei Donnalisi, infatti, l’hanno presa di mira e fortemente insultata. A raccontare tutti i dettagli è stata la “bastarda col tablet”.

Ecco i dettagli sull’aggressione a Nicole Murgia

Giulia Salemi ha svelato i retroscena dell’aggressione subita da Nicole Murgia nel parcheggio della casa del GF Vip. L’influencer ha ammesso durante il collegamento con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge di essere davvero sconvolta per quanto accaduto. La situazione, infatti, sta sfuggendo di mano è sta diventando sempre più insostenibile. Va bene essere fan di una persona o di una coppia, ma da qui a scatenare una vera e propria aggressione sembra un po’ eccessivo.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la giovane ha svelato come siano andate le cose. Nello specifico, infatti, pare che Nicole si fosse recata nel parcheggio per raggiungere la vettura che l’avrebbe riportata a casa. Ebbene, in tale occasione, sarebbero sbucati fuori dei fan di Antonella ed Edoardo, i quali hanno cominciato ad insultare la donna dicendole le peggio cose. Gli insulti pronunciati sono stati irripetibili. (Continua dopo il video)

le donnalisi che applaudiscono al discorso di alfonso e magari sono le prime a fare le battaglie per antonella ma poi nei parcheggi fuori dalla puntata fanno questo schifo contro la murgia che persino giulia è rabbrividita pic.twitter.com/UsLFzCrUOb — federic🐉 (@federic0x1) March 2, 2023

Frasi inaudite: bisogna fare qualcosa

Nel corso del dibattito, però, Giulia Salemi ci ha tenuto a precisare anche l’estrema violenza con cui si è consumata l’aggressione verbale ai danni di Nicole Murgia nel parcheggio del GF Vip. Secondo l’influencer, queste sono cose che non dovrebbero mai accadere, specie in un contesto goliardico come quello di un reality show. Tra i vari insulti, inoltre, pare ce ne siano stati anche alcuni a sfondo razzista.

Alcune persone, infatti, avrebbero gridato alla donna di tornarsene nel suo paese e di non farsi vedere più. insomma, la situazione è decisamente sfuggita di mano, pertanto, bisognerebbe prestare molta più attenzione prima di pronunciare dei pensieri o delle frasi che rischiano di tramutarsi in un’istigazione alla violenza e alla scostumatezza.