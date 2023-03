Maria De Filippi una furia, “dette bugie enormi sull’eredità di Costanzo”: scatta la denuncia

Dopo la drammatica morte di Maurizio Costanzo si è parlato molto dell’eredità che il giornalista avrebbe lasciato alla famiglia. Notizie che avrebbero ferito e fatto arrabbiare molto alla conduttrice, dato che nessuna corrisponde alla realtà.

Maria De Filippi rompe il silenzio sulle notizie diffuse sul loro patrimonio

Dopo giorni di gossip e pettegolezzi infondati sull’enorme patrimonio di Costanzo ecco che Maria De Filippi ha rotto il silenzio, attraverso i suoi avvocati.

La conduttrice e il resto della famiglia hanno lasciato scorrere le prime giornate di dolore per la morte del loro compianto e solo in queste ore hanno deciso di smentire la notizia diffusa dal Corriere della Sera . Si parlava di un patrimonio “di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia”.

Secondo la nota dell’avvocato queste informazioni sono “false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti”. Inoltre, sembra che la stessa Maria sia rimasta molto ferite da questi pettegolezzi usciti fuori in un momento così delicato. Scorrendo si legge ancora che “La valutazione del patrimonio è immaginifica”. Infatti, come detto in precedenza, solo i diretti interessati sono a conoscenza di quanto ammonta il loro patrimonio.

La conduttrice pronto a rimettersi in moto

Dopo una settimana di stop, Maria De Filippi è pronta a tornare in onda con i suoi amatissimi programmi. Amici e Uomini e donne saranno regolarmente trasmessi da lunedì 6 marzo con il consueto orario. La conduttrice quindi dovrà tornare alla vita di tutti i giorni e potrà sicuramente contare sull’affetto del pubblico.

In questi giorni sono stati tantissimi i telespettatori che le hanno dato sostegno, con un abbraccio virtuale. La De Filippi, inoltre, potrà sempre contare sull’affetto di suo figlio Gabriele ma anche sulla presenza di tutti i suoi collaboratori, che per lei sono la sua seconda famiglia.