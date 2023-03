Oroscopo 5 marzo 2023, classifica: Toro infuocati, Scorpione creativi

Secondo l’oroscopo del 5 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete devono aprirsi verso nuovi orizzonti. I Bilancia, invece, dovrebbero stare più tempo in compagnia delle persone care

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Buon momento per l’amore. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe rimanere particolarmente colpito. Dal punto di vista professionale, invece, alzate il tiro e scoprirete nuovi orizzonti.

2 Gemelli. Le stelle vi invitano ad essere più reattivi. Ci sono dei buoni presupposti per concludere al meglio questa settimana e iniziarne una nuova piena di cose da fare e di persone da conoscere.

3 Pesci. L’Oroscopo del 5 marzo denota un inizio giornata molto impegnativo e creativi. Verso pomeriggio, invece, ci sarà tempo per un po’ di relax, magari in compagnia di una persona a voi cara.

4 Acquario. La giornata si preannuncia molto dinamica. Siete molto estroversi e amate trascorrere il vostro tempo in compagnia delle persone a voi care. Non siate troppo polemici nei rapporti di coppia.

5 Cancro. Nella vita è importante osare e assumersi le proprie responsabilità. Non abbiate paura di agire e di mettervi in gioco al 100%. Soprattutto in ambito professionale sono in arrivo delle novità.

6 Capricorno. Una persona a voi cara potrebbe lasciarvi spiazzati. Non siate troppo frettolosi nel giudicare una situazione o una persona e ricordate che è sempre importante riflettere accuratamente prima di esprimere giudizi.

Previsioni astrali 5 marzo ultimi sei segni

7 Scorpione. Siete molto creativi e pieni di spirito d’iniziativa. Saranno favoriti soprattutto coloro i quali svolgono delle professioni a contatto con il pubblico e in cui è necessario essere molto dinamici.

8 Sagittario. Giornata interessante per quanto riguarda i nuovi inizi. Sia dal punto di vista personale sia professionale potete mettervi in gioco, quindi, cercate di non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.

9 Bilancia. L’Oroscopo del 5 marzo vi invita a godervi questo giorno in compagnia delle persone care. Gli impegni di vita quotidiana e il lavoro spesso vi tengono lontani dai vostri affetti, quindi, cercate di recuperare quando potete.

10 Vergine. Ci sono delle scelte da prendere. Spesso la vita vi pone dinanzi dei bivi e voi non potete fare altro che fermarvi e capire quale sia la direzione migliore da intraprendere. Non siate frettolosi.

11 Toro. Siete un fiume in piena. Difficilmente riuscirete a tenere a bada le vostre emozioni e questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa, cercate di essere un po’ più razionali.

12 Leone. Le stelle sono un po’ contrarie quest’oggi, ma non temete. Questo sarà un mese molto produttivo per voi, quindi, cercate di tenere gli occhi bel aperti e, soprattutto, di essere pazienti.