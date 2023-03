Barbara D’Urso torna in Rai: ecco quando e dove la vedremo

Colpo di scena per Barbara D’Urso, la famosa conduttrice Mediaset torna in Rai. Per chi se lo stesse domandando, però, non si tratta di un trasloco dalle reti del Biscione a quelle di stato, ma di una singola apparizione.

Ad ogni modo, si tratta comunque di un fatto piuttosto inedito in quanto era da un bel po’ di tempo che Lady Cologno non si facesse vedere sulle reti del competitor. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Ecco quando, dove e perché vedremo Barbara D’Urso in Rai

Molto presto i fan di Barbara D’Urso dovranno prepararsi a vedere la conduttrice sbarcare in Rai. Nello specifico, infatti, nella giornata di domani, sabato 4 marzo 2023, la conduttrice Mediaset apparirà su Rai 3 a partire dalle ore 15:00. Ne consegue, dunque, che la donna sarà ospite a TV Talk, il programma pomeridiano del sabato condotto da Massimo Bernardini.

Questa non è la prima volta che la conduttrice appare in tale trasmissione. Un po’ di tempo fa, infatti, fu ospite in tale talk e affrontò questioni legate essenzialmente alla sua vita professionale e si fece scappare anche qualche confessione privata. Anche in questa circostanza, dunque, il presentatore proverà in tutti i modi a far sbottonare l conduttrice in merito ad alcune dinamiche che, solitamente non ama trattare in televisione. Riuscirà nel suo intento oppure il tutto resterà sulla sfera puramente professionale?

Le ultime polemiche sulla D’Urso e le foto con figli e nipotina

Per scoprire di che cosa parlerà Barbara D’Urso bisognerà sintonizzarsi su Rai 3 a partire dalle 15:00 nella giornata di domani. Ricordiamo che la presentatrice in questo periodo è finita al centro dei gossip per alcune foto diffuse sul settimanale Chi. Il magazine di Alfonso Signorini, infatti, ha beccato la donna in compagnia di suo figlio, sua nuora e la sua nipotina appena nata.

I giornalisti hanno “rubato” delle foto che mostrano la donna in panni del tutto inediti. Ad ogni modo, la cosa non ha fatto per nulla piacere a Carmelita, sta di fatto che non ha esitato a sbottare contro Alfonso Signorini per la divulgazione di tali contenuti. Dunque, nel corso della prossima puntata di TV Talk ci sarà qualche riferimento a riguardo oppure si parlerà di tutt’altro? Per questo e tante altre cose non resta che attendere la messa in onda di domani pomeriggio.