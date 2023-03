Uomini e Donne spoiler 6 marzo: Maria torna in onda con una lettera commovente

Lunedì 6 marzo torna finalmente in onda Uomini e Donne. Dopo uno stop di una settimana e un giorno, dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna a tenere compagnia al pubblico di Canale 5.

In tale appuntamento andrà in onda il continuo della registrazione effettuata il 19 febbraio. La prima parte di queste riprese era stata trasmessa giovedì 23 febbraio giorno prima della triste notizia. Ad ogni modo, vediamo che cosa verrà trasmesso in questa puntata.

Spoiler 6 marzo: Maria legge una lettera commovente

Nella puntata del 6 marzo di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare del trono di Federico Nicotera. Il ragazzo rimarrà spiazzato da una dichiarazione inaspettata da parte di Carola. La ragazza non è mai stata troppo brava ad esprimere a parole quello che sente per il tronista, pertanto, ha deciso di scrivergli una lettera. Tale missiva verrà letta in studio da Maria De Filippi.

Tutti rimarranno particolarmente colpiti dalla cosa, al punto che Carola scoppierà in un pianto molto toccante. Anche Federico sarà estremamente felice di questa notizia, sta di fatto che abbraccerà la ragazza e deciderà di ballare con lei. Alice, ovviamente, non sarà affatto felice della piega che prenderà questa situazione. Per tale ragione, la corteggiatrice uscirà dallo studio tra le lacrime. Gianni Sperti la inseguirò nella speranza di calmarla.

Dichiarazioni e due di picche a Uomini e Donne

In merito a Lavinia Mauro, invece, la ragazza porterà in esterna solamente Alessio Campoli. Durante la puntata del 6 marzo di Uomini e Donne, però, ammetterà di essere rimasta molto male per un atteggiamento assunto da Alessio Corvino. Nello specifico, la ragazza svelerà che si aspettava di ricevere qualche sorpresa da lui nel giorno di San Valentino. Questo non è avvenuto e Alessio si difenderà dicendo che lei non è ancora la sua fidanzata. Alla fine i due balleranno insieme.

In merito al trono classico, invece, dopo aver assistito al corteggiamento piuttosto spinto di Silvio verso Gemma, si passerà a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si dichiarerà a Cristina e le farà recapitare in studio anche un mazzo di rose. La ragazza apprezzerà il gesto, tuttavia, ribadirà la sua intenzione di provare a riconquistare Armando. Incarnato, dal canto suo, continuerà a mostrarsi molto freddo nei riguardi della dama. Il napoletano, infatti, non sembrerà disposto ad assecondare la sua volontà.