Uomini e donne: E’ già finita tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano (RUMORS)

E’ già finita tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ? Questa è la domanda che i fan della coppia si stannop ponendo da giorni a seguito di silenzi da parte della coppia.

I due da quando avevano lasciato il dating di Maria si sono mostrato quasi quotidianamente ai propri seguaci aggiornandoli sia sui loro spostamenti anche anche sui loro progetti. Da giorni invece è calato il silenzio, un silenzio che però fa molto rumore.

Uomini e donne: E’ già finita tra Ida e Alessandro?

Da diversi giorni la sempre attivissima Ida Platano latita sui social. Nella serata di ieri, inoltre, la dama di UeD ha pubblicato una Stories decisamente sospetta, che ha subito allarmato i fan della coppia. “Deludiamoci con rispetto”, su sfondo nero. Di solito, quando i vip fanno qualcosa del genere, significa che c’è qualcosa che bolle in pentola. Chi l’ha delusa? Chi le ha mancato di rispetto?

Ovviamente, è inutile non pensare a Alessandro dato che i due non si mostrano assieme da diversi giorni. Inoltre, ad accendere un altro campanello di allarme agli utenti anche una stories del bel salernitano pubblicata sempre allo stesso orario. In questa si vede lui guardare un film da solo e mangiare degli snack. Cosa sta accadendo?

La previsione di Tina Cipollari sulla coppia

E pensare che fino a poco tempo fa si pensava addirittura che Alessandro ed Ida si sarebbero presto sposati. Dopo poche settimane dalla fine del loro percorso a Uomini e donne avevano svelato il desiderio di volere un bambino. Poi il mistero delle due fedi nuziali… Ad però tutto sembra svanito.

La Platano e Alessandro sembrerebbero in crisi. A quanto punto non ci resta altro che ritornare sulle parole di Tina Cipollari. L’opinionista si era scagliata duramente contro la coppia sottolineando che non sarebbe poi durata più di tanto. Se la rottura dovesse essere confermata, beh, vorrebbe dire che la Vamp ci aveva visto proprio lungo