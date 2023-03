Terra Amara sospesa oggi venerdì 03 marzo 2023: scatta la protesta contro Mediaset

Un nuovo cambio di palinsesto oggi 3 marzo 2023. Ancora variazioni da parte della rete per via della morte di Maurizio Costanzo. Dal 24 febbraio il palinsesto Mediaset è stato stravolto e in questi giorni sono stati sospesi tutti i programmi di Maria De Filippi.

Ovviamente saltando sia Uomini e donne che Amici, la rete del Biscione ha cercato di mandare in onda altri programmi per occupare quelli saltati. Oggi 3 marzo, non va in onda nemmeno Terra Amara.

Una sospensione che ha fatto molto arrabbiare i fan della sopa opera turca, che attendevano con ansia i propri beniamini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Sospesa Terra Amara oggi 3 marzo

Oggi Terra Amara non va in onda e al suo posto vedremo la replica del terzo episodio di Buongiorno Mamma. Una decisione che non è piaciuta affatto ai fan della serie turca, che subito si è scatenata sui social.

In particolar modo nelle varie pagine dedicate alle vicende di Ylmaz e Zulejia molti sono rimasti davvero delusi da questa scelta da parte di Mediaset. Perchè mandare in onda una replica di Buongiorno mamma e non due episodi di Terra Amara? Ha chiesto qualcuno.

Una domanda che in effetti trova anche molti consensi dato che la telenovela ogni giorni ha uno share molto soddisfacente, che varia dal 20% al 25%. Risultati davvero clamorosi, dato che nemmeno il Segreto riusciva ad accattivare così tanto.

La soap opera torna sabato con un doppio appuntamento

Quello che possiamo dire ai fan di Terra Amara è di non disperare. Domani 4 marzo 2023 andrà in onda una nuovissima puntata. La soap partirà dalle ore 14.20 fino alle 16.00 per dare spazio poi a Un altro domani.

Le anticipazioni ci fanno sapere che Demir chiederà perdono a sua moglie per tutto il male che le ha causato e poi si costituirà ai gendarmi. Intanto, Hunkar si prenderà cura dell’azienda familiare Yaman e scoprirà una terribile verità: i conti del bilancio sono disastrosi.