GF Vip, sapete che Antonella Fiordelisi ha una sorella? Ecco chi è

Pochi sanno che Antonella Fiordelisi ha una sorella. L’ex schermitrice è tornata a parlare di una questione familiare molto importante per lei al Grande Fratello Vip 7e lo ha fatto confidandosi coni suoi amici Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

A loro ha confermato di avere una sorella, che si chiama Maria Antonietta, con cui però non ha alcun rapporto da diversi anni. Precisamente non si vedono da 5 anni, nonostante lei abbia provato a riallacciare i rapporti

Chi è la sorella di Antonella Fiordelisi

Stando al racconto della vippona, Maria Antonietta non è figlia di Stefano.Al contrario, le due sorelle hanno la stessa mamma, ma padri diversi. Ovviamente, la Fiordelisi non ha svelato il cognome della ragazza.

Ha semplicemente dichiarato che inizia con la lettera P. Ne aveva già parlato mesi fa nella Casa qualche settimana dopo l’inizio della sua avventura nel programma. Secondo il racconto di Antonella, Maria Antonietta avrebbe preso molto male la decisione della mamma di separarsi dal suo papà.

“Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre”. Le uniche informazioni che sappiamo su questa persona è che originaria della Puglia ma ora vive a Roma, dove svolge l’attività di ingegnere. Antonella ha un’opinione ben precisa su Maria Antonietta, secondo lei la giovane non ha mai accettato che la madre si sia rifatta una vita.

GF Vip, il racconto della Fiordelisi

La rottura tra le due sorelle sarebbe arrivata in maniera definitiva 5 anni fa dopo che è tra di loro è accaduto qualcosa. Antonella non è scesa nei dettagli del loro litigio ma quello che sappiamo è che ad oggi non si parlando e non si sentono. Detto ciò, la Fiordelisi ha spiegato che conosce il papà della sorella e che è una persona molto garbata e gentile. Ad oggi sente molto la sua mancanza.