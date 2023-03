Un posto al sole, anticipazioni lunedì 6 marzo: Otello trasportato d’urgenza in ospedale, Teresa muore

Cosa succede a Un posto al sole?Quello che possiamo dire agli amanti della serie che questo mese accadranno molte cose che cambieranno per sempre la storia della soap opera italia. Come sempre tanti colpi di scena che regaleranno emozioni ma anche dispiaceri ai telespettatori.

Le anticipazioni di lunedì sei marzo 2023 ci fanno sapere che assisteremo ad una morte drammatica. Si tratta della perdita di Teresa... Inoltre, anche per Marina e Roberto i problemi saranno sempre più gravi a causa della presenza di Lara Martinelli. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio.

Un posto al sole: addio per sempre a Teresa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 6 Marzo ci fanno sapere che una drammatica morte sconvolgerà gli appassionati della soap. Stiamo parlando di Teresa che accuserà un malore a seguito ad una pesante discussione con il marito. Il forte stress dovuto al momento le causerà un infarto fulminante. Otello accuserà un malore e verrà trasportato anche lui d’urgenza in ospedale.

Al suo risveglio apprenderà la drammatica notizia. Silvia e Michele si precipiteranno a Indica. La morte della donna causerà alla Giordano un dolore fortissimo, già provata per la sua situazione devastante al Vulcano. Un dolore immenso sarà lo sarà anche per Rossella molto legata alla nonna.

Luca chiede a Giulia di vedersi

Tutto Palazzo Palladini sarà sconvolto per morte di Teresa. Nessuno infatti si capaciterà per l’accaduto. Prima di lasciare Napoli, Luca chiede a Giulia di vedersi. Franco invece tornerà dalla Nuova Zelanda e trova Bianca molto giù per quanto successo.

Infine, largo spazio anche a Marina e Roberto. I due stanno vivendo un momento difficile a causa della presenza invadente di Lara. Quest’ultima è ritornata per fare guerra alla rivale e come sempre le proverà tutte per dividerli.