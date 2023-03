GF Vip 7, Stop punitivo per Alfonso Signorini: cancellata una puntata del reality

Bruttissime notizie per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip. A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi ha preso finalmente la sua posizione sul reality, che in questa edizione sta regalando veramente il peggio che la tv potesse trasmettere.

Per questo motivo, l’amministratore Delegato della rete, ha ben deciso di cancellare la puntata in replica del 2 marzo su La 5, come segno di protesta e punizione verso lo stesso conduttore.

Sospesa la puntata del Grande Fratello Vip: Pier Silvio Berlusconi furioso

Da settembre, infatti, ogni martedì e venerdì il canale del digitare terrese trasmette la puntata del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano” e confermato dal palinsesto ufficiale Mediaset, la programmazione ufficiale di ieri sera, però, è stata inaspettatamente sostituita con il film “Un’ottima annata”.

La diretta di lunedì del GF Vip ha visto, ancora una volta, protagonisti i ‘Donnalisi’ e la loro turbolenta storia. Ma, a quanto pare, gli scontri mostrati nel corso della serata non sarebbero piaciuto ai verti della rete, tanto da prendere questa drastica decisione. C’è da dire che anche i telespettatori si sono molto lamentati per quello che hanno visto, chiedendo ancora una volta la chiusura del programma, diventato poco educativo e di pessimo esempio.

La decisione di Piersilvio Berlusconi

A pier Silvio Berlusconi non sono piaciti i toni ma anche le parolacce mandate in onda in prima serata sulla sua rete. Questa volta il conduttore non è riuscito a gestire i suoi concorrenti facendo infuriare i piani alti. Secondo alcune indiscrezioni sembra addirittura che Pier Silvio abbia visionato personalmente l’intera puntata prima di decidere di non mandarla in onda in replica su la 5.

Già diverse puntate fa, Alfonso Signorini aveva rimproverato i vipponi per le troppe parolacce e le eccessive urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget come provvedimento. Tuttavia, questo non è bastato a placare gli animi della Casa e ora ad intervenire sono stati direttamente i piani alti. Avranno capito adesso?