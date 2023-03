C’è posta per te, anticipazioni stasera 4 marzo 2023: ospiti e anticipazioni, arrivano gli attori di una grande serie

Dopo lo stop della scorsa settimana, Maria De Filippi questa sera 4 marzo 2023 torna in onda con il suo amatissimo people show del sabato sera. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare quali saranno le storie e soprattutto gli sopiti che prenderanno parte alla registrazione.

Riparte “C’è posta per te”: tutte le anticipazioni

Il people show di Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, dopo lo stop di settimana scorsa a causa della morte di Costanzo. Come sempre al centro ci saranno storie che porteranno momenti di commozione ma anche di divertimento.

In questa puntata due sorprese speciali: il cantante Tiziano Ferro e gli attori della serie cult “Mare fuori”, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. I protagonisti della fiction infatti stanno avendo un successo clamoroso e anche Quenn Mary ha deciso di chiamarli nel suo amatissimo studio.

C’è posta per te” è il primo programma tra quelli condotti da Maria De Fillippi che torna in onda dopo la settimana di fermo seguita alla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio. Domenica 5, alle 14, andrà invece in onda una nuova puntata di “Amici“, quella inizialmente prevista per settimana scorsa. Lunedì 6 marzo riprenderà la consueta programmazione di Uomini e donne con il daytime di Amici.

Ascolti del people show di Maria De Filippi

Maria De Filippi non ha rivali e questo Mediaset lo sa benissimo. Il noto programma da lei ideato e condotto continua il proprio successo e ad ogni puntata gli ascolti parlano da soli. La conduttrice televisiva riesce ad incollare al teleschermo milioni di spettatori da anni, parliamo infatti di un numero superiore ai due milioni, con uno share di solito che varia tra il 21-21%.

La puntata di questa sera possiamo dire è molto attesa dal pubblico, dopo lo stop della scorsa settimana. Maria si è detta pronta a tornare a lavoro, lo ha fatto sapere proprio ieri durante le registrazioni di Amici, in vista del serale… Torno a lavoro perchè così mi hanno insegnato