Edoardo Donnamaria da scandalo al GF Vip: l’accusa è pensantissima, chiesta la squalifica immediata

In queste ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha regalato ai telespettatori l’ennesimo scempio. Sui social è scattata una vera e propria protesta contro il volto di Forum, tanto che tutti chiedono l’eliminazione immediata.

Non è la prima volta che il gieffino finisce nel mirino della rete per via dei suoi atteggiamenti un pò troppo aggressivi e violenti nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. I due in questa settimana si sono allontanati ma Donnamaria le sta provando tutte per riavvicinarsi. E proprio questi suoi modi di “provarci” che hanno allarmato il pubblico da casa.

Edoardo Donnamaria nel mirino degli utenti: è un possibile molestatore

Cosa ha combinato questa volta Edoardo tanto da far allarmare i telespettatori? In questi istante la pagina mondodelreality ha postato l’ennesima clip in cui di vede Edoardo provarci con Antonella. Nonostante il rifiuto di lei nel lasciarsi andare ai suoi baci, lui sembra quasi bloccarla nel tentare un approccio.

Una modo di riconciliarsi alla fidanzata che sembra un tantino aggressivo, tanto che in rete contro di lui sono volati paroloni forti ed offensivi. C’è chi lo ha definito un maiale, un malato di se**o ma peggio ancora qualcuno lo ha anche additato come un possibile molestatore. “Lui fa paura, spero che fuori Antonella venga protetta da amici e famigliari. Lui è pericoloso, è un possibile molestatore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Chiesta la squalifica per il volto di Forum

Anche ieri, è circolato in rete, un video che ha indignato. A pubblicarlo Deianera Marzano dove si vede lui provarci con atteggiamenti spinti con Antonella. Mentre lei era vicino alla cucina a bere dell’acqua lui si è messo dietro la Fiordelisi e l’ha toccata le parti intime. Un gesto disgustoso che ha indignato e sopratutto ha infuriato la rete.

Tutti al momento hanno un solo pensiero, ovvero quello di allontanare dalla Casa del GF Vip questo ragazzo. Molto probabilmente ha bisogno di riguardarsi e di soffermarsi riflettendo sui messaggi negativi che sta lanciando in una televisione, seguita soprattutto dai ragazzi.