GF Vip 7, Attilio Romita choc: cosa ha dichiarato su un Vippone della Casa

A differenza del suo collega Michele Cucuzza, Attilio Romita è riuscito a rimanere nella casa più spiata d’Italia diversi mesi. Il noto giornalista si è fatto conoscere dal pubblico sotto altre vesti e non quello da giornalista serio e di tutto punto. Possiamo dire che anche lui è diventato uno dei protagonisti di questa edizione, edizione che purtroppo sta facendo discutere molto soprattutto in maniera negativa.

Proprio ieri sera a prendere una posizione è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di punire in maniera severa i ragazzi in Casa e lo stesso conduttore. Tutto è partito dall’ultima diretta, dove i Vipponi hanno dato il peggio di loro. Infatti, sui social si è scatenata una protesta per le troppo parole volgari ma anche per gli atteggiamenti usati. Ora, a mettere come si sul dire la ciliegina sulla torta ci ha pensato anche Attilio.

Attilio Romita attacca Edoardo Donnamaria

L’ex concorrente ha raccontato alcune cose che sarebbero accadute in Casa e che la produzione ha tenuto ben nascosto. Il giornalista ha fatto sapere che un Vippone al GF Vip ha bestemmiato ben due volte, ma nei suoi confronti non è stato preso nessun provvedimento. Attilio ha confessato l’accaduto mentre parlava dei suoi scivoloni, quando Mimma ancora non lo aveva perdonato.

Ma chi è la persona a cui si riferisce? Beh, il gieffino incriminato è Edoardo Donnamaria. Ma non solo, stando sempre alle dichiarazioni del giornalista il volto di Forum si sarebbe lasciato andare anche a frasi infelici sulle sue ex fidanzate che ha frequentato fuori.

Del tipo: Sono andato a letto con delle ragazze che non presenterai mai ai miei genitori. Ma non solo, Attilio ha anche confermo che spesso ha parlato con gli altri di ciò che faceva con Antonella nei loro momenti intimi. Insomma, Romita, non si spiega il perchè a lui sia stato dato del classista mentre a Donnamaria no.

Web in rivolta contro Edoardo

A non essere d’accordo con i non provvedimenti presi dalla produzione nei confronti di Edoardo non solo Attilio ma anche il pubblico che da mesi segue questa edizione del GF Vip. In tanti da casa chiedono l’eliminazione immediata del giovane, anche perchè negli ultimi giorni alcuni suoi atteggiamenti hanno davvero superato ogni limite. Chissà se adesso, Signorini li darà ascolto.