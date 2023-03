C’è posta per te, Alessio chiude la busta e non perdona la mamma: “Per me è morta!” Pubblico furioso

A C’è posta per te, nella puntata del 4 marzo, ha fatto molto discutere la storia di Roberta e Alessio. La donna si rivolge al programma perché vuole riallacciare il rapporto con il figlio, che non vede da tre anni.

Il ragazzo però non accetta che la madre sia fidanzata con David, uomo di 17 anni più giovane e con un colore della pelle diverso dal suo. Roberta è rimasta incinta e quando Alessio lo scopre le dice persino di abortire.

Roberta umiliata dal figlio Alessio: pubblico indignato

Una storia che ha scatenato una vera e propria indignazione nel pubblico a casa. Roberta appena entrata in studio si è subito rivolta al figlio che non vede da tre anni e che non vuole avere nessun rapporto con lei. Il ragazzo però nonostante le lacrime e le suppliche di colei che lo ha messo al mondo è rimato praticamente per tutta la serata indifferente.

“Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto.”

Alessio sembra essere fermo sulla sua posizione… #CePostaPerTe pic.twitter.com/jkwxZDbseh — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2023

Alessio continua a dire che il colore della pelle di David è secondario quello che non mai digerito è che la sua mamma si sia messa con un ragazzo giovane, e questa cosa gli ha sempre creato imbarazzo. “Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno.”

Alessio chiude la busta “Non la voglio nemmeno vedere”

Nonostante le lacrime ele varie implorazioni da parte di Roberta, Alessio ha chiuso la busta. Anche Maria come sempre ha fatto la sua parte, ma in questo caso nemmeno il suo ragionamento è servito a far cambiare pensiero al ragazzino.

“ Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche”. Ma Alessio non vuole saperne: “Non mi interessa”. “Immagino che tu voglia chiudere la busta”. Lui annuisce. Inutile dire cosa è accaduto in rete dopo la messa in onda di questa storia. La maggior parte del pubblico infatti si è schierato contro il giovane, definendolo: ignorante, troglodita e sopratutto buffone e pagliaccio.