The Voice Kids, Loredana Bertè sconvolta dal ragazzino: Antonella senza parole

Sabato 4 marzo è andata in onda la prima puntata della nuovissima edizione di The Voice Kids. Il format di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, sembra abbia avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Durante la puntata ci sono stati attimi spiazzanti per Loredana Bertè. Nella nuova versione del talent dedicata ai più giovani, è stato proprio un ragazzino a lasciare l’artista senza parole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Loredana Bertè senza parole a The Voice Kids

Il giovane talento si chiama Italobartolomeo e, al termine della performance, ha dedicato una lettera molto toccante alla cantante, che tra l’altro è la sua coach: “Loredana, anche se sono piccolo, mi hanno detto che tu sei la regina e la tigre della musica italiana”.

E ancora: “Spinto dalla curiosità, con amore ho visto la tua carriera e sei subito entrata nel mio cuore. Ascoltarti è un toccasana, cara Loredana. Sei un’artista eccezionale, o forte capitana”. Loredana Bertè si è mostrata emozionata, toccata, quasi commossa: “Wow, grazie! Sei un amore”, ha ringraziato.

Antonella Clerici il suo programma è un successo annunciato

La conduttrice televisiva appena terminato The Voice Senior è già partita con una nuova edizione del talent dedicato ai bambini. Il programma è stato seguito con grande entusiasmo da parte dei telespettatori e in tanti in rete non vedono l’ora di vedere il secondo appuntamento previsto per la prossima settimana.

Infatti, nonostante il people show di Canale Cinque è stato seguito da 4.5 milioni di utenti e uno share del 28.8% ha avuto la meglio, The Voice Kids ha raccolto 3.6 milioni di spettatori e uno share del 22.9%.

Dando un sguardo al web, molti hanno notato il grande talento dei bambini. Rispetto alla versione standard questo pare sia più credibile dato che in quella vinta da Maria Teresa, non ci sono stati personaggi del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo. Insomma, la Clerici questa volta ha fatto davvero centro.