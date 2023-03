Ida Platano smentisce la crisi con Alessandro Vicinanza: ecco cosa era successo (FOTO)

In questi giorni, i fan di Ida Platano e Alessandro Vicinanza avevano cominciato a sospettare che tra i due potesse esserci una crisi in atto. A far nascere questi sospetti erano stati indirettamente i due protagonisti.

Entrambi, infatti, hanno dato luogo a dei comportamenti piuttosto sospetti sui loro rispettivi profili Instagram. Per tale motivo, in molti avevano tratto come conclusione definitiva il fatto che i due fossero in crisi. A smentire tutto, però, è stata Ida. Vediamo cosa è successo.

Ida e Alessandro in crisi? La Platano smentisce tutto

Per più di una settimana, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono spariti dai social in reciproca compagnia. I due, infatti, non hanno pubblicato contenuti insieme e, come se non bastasse, hanno reso pubbliche anche delle dichiarazioni piuttosto inaspettate. Specie Ida era totalmente sparita dai social. La donna era tornata qualche giorno fa con una frase sospetta, ovvero, “Deludiamoci con rispetto”. Alessandro, dal canto suo, non è stato da meno.

Il ragazzo, infatti, non è mai sparito dai social, tuttavia, ha sempre pubblicato contenuti in cui appariva da solo senza la sua dolce metà. Addirittura pare sia andato alle terme senza Ida. Ebbene, tutti hanno cominciato a credere che i due si fossero lasciati, o comunque fossero in crisi. A smentire tutto, però, è stata Ida. La donna ha pubblicato in queste ore una foto in cui si vede che è in compagnia del suo Alessandro. (Continua dopo la foto)

Il post criptico di Ida non era per Vicinanza

I due sono sorridenti e raggianti e tutto sembra andare a gonfie vele. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dunque, non sono affatto in crisi. Ad ogni modo, per quale ragione i due si sono comportati in maniera così ambigua suo social nei giorni scorsi? I più maliziosi credono che entrambi abbiano adoperato una strategia per attirare un po’ l’attenzione. Altri, invece, ritengono che Ida si sia voluta allontanare dai social per la morte di Maurizio Costanzo, in segno di rispetto nei riguardi di Maria De Filippi.

Ad ogni modo, qualcosa deve essere successo, altrimenti Ida non avrebbe avuto motivo di pubblicare quella frase così criptica qualche giorno fa. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, pare che la donna abbia avuto dei problemi con altre persone, che non hanno nulla a che vedere con la sua vita sentimentale. Quel post, dunque, non era una stoccata ad Alessandro ma a qualcun altro che deve aver deluso la Platano.