Domenica In, Mara Venier ne combina un’altra in diretta: imbarazzo totale

Anche oggi 5 marzo è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier ha avuto nel suo salotto tantissimi ospiti e dopo aver chiuso l’intervista con Fabio Concato ha annunciato la pubblicità e l’arrivo del cast di un’amatissima serie.E proprio al rientro dello stop pubblicitario che non accorgendosi di essere in onda si è resa protagonista di una clamorosa gaffe.

Mara Venier ne combina un’altra delle sue: cosa è successo a Domenica In

Pubblico impazzito dopo l’annuncio del cast di Mare Fuori. La serie ha avuto un successo pazzesco e anche Mara Venier ha dichiarato di essere un fan della fiction. “Io mi sono imbarcata su questa serie. Fino all’una di notte a guardare Mare Fuori”, ha confessato.

E poi ha voluto puntualizzare che la serie, che è sbarcata su Netflix, in realtà è un prodotto della sua amata Rai: “Devo fare i complimenti alla Rai perché questa è una produzione Rai. Un successo pazzesco come accade raramente..”.

Ma al rientro dalla pubblicità zia Mara ne ha combinata un’altra delle sue. La presentatrice anche lei impaziente, si è intrattenuta a salutare uno per uno gli attori presenti con baci e abbracci senza sapere di essere già in onda da un po’. Inutile dire la reazione dei presenti, che tra applausi e risate hanno reso il momento ancora più imbarazzante per lei.

Confermata la quarta stagione di Mare Fuori

Una lunga e bellissima intervista quella di Mara Venier ai ragazzi di Mare Fuori. Il cast che è stato ospitato anche a Sanremo sta vivendo un momento d’oro dato che gli ascolti e il successo arrivato ormai pazzesco.

I presenti hanno confermato già che ci sarà la quarta stagione e le riprese inizieranno tra pochi mesi, ovvero a maggio. Non ci sarà come in molti pensavano il ritorno di Ciro Ricci, quelle circolate in rete sono solo fake news hanno confermato.