Uomini e Donne, Sonny e Sara si sono sposati: ecco le foto della particolare cerimonia (FOTO)

Ieri, domenica 4 marzo, Sonny Di Meo e Sara Shaimi, ex volti di Uomini e Donne, si sono sposati. I due hanno dato il lieto annuncio solo qualche giorno fa, sta di fatto che la cerimonia è stata organizzata in fretta e furia dai due ragazzi.

Sul web, chiaramente, sono trapelate le foto dell’evento, che in men che non si dica hanno riscosso tantissimi consensi e cenni di approvazione. La cerimonia p stata piuttosto particolare, vediamo perché.

Il matrimonio tra Sonny e Sara: ecco quando e dove

Sonny e Sara si sono sposati. I due ex protagonisti di Uomini e Donne venivano da un periodo alquanto burrascoso, durante il quale avevano addirittura deciso di separarsi. Dopo un po’ di tempo, però, si sono resi conto di amarsi ancora, per tale motivo hanno scelto di soprassedere ad alcune faccende verificatesi ed hanno deciso di riavvicinarsi. La loro unione era mossa dalle migliori intenzioni, sta di fatto che i due hanno deciso di sposarsi nel giro di pochissimo tempo.

Solo qualche giorno fa, infatti, era stata diramata sul web la notizia inerente questo improvviso matrimonio. Ad ogni modo, sul web stanno circolando le immagini dell’evento, il quale è stato alquanto atipico. I due, infatti, hanno deciso di sposarsi in Marocco, paese originario della ragazza. Tutto l’evento è stato realizzato in perfetto stile marocchino, dagli abiti, alla location alle musiche.

Ecco com’erano vestiti i due ex di Uomini e Donne e la cerimonia

In particolar modo, Sara ha scelto di indossare due abiti. Il primo era per la cerimonia religiosa, mentre il secondo per il party successivo. Entrambi i vestiti, chiaramente, erano parecchio etnici e diversi da come siamo abituati in Italia. Il primo vestito era sui toni del verde e del giallo, mentre il secondo era oro rosa impreziosito da tanti dettagli e decorazioni.

Per il matrimonio con Sonny, l’ex tornista di Uomini e Donne, Sara Sjhaimi, ha scelto di sfoggiare un’acconciatura raccolta, con dei riccioli che le scendevano nella parte retrostante. In merito a Sonny, invece, il ragazzo era in completo classico, molto più affine alle nostre usanze. I due, poi, ad un certo punto si sono lasciati prendere dalla festa ed hanno cominciato a ballare sotto le note delle canzoni tipicamente marocchine. Insomma, una cerimonia diversa dal solito, ma in cui si è evinto tanto amore e tanta gioia nei loro occhi e nei loro sorrisi.