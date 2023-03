Isola dei famosi, Ilary trema: Mediaset preoccupata per il cast “Il rischio è altissimo”

E’ tutto pronto per la nuova edizione de l’isola dei famosi che dovrebbe partire il 17 aprile. Ilary Blasi assieme a Vladmir Luxuria, Enrico Papi ed Alvin si preparato per questa nuova avventura, anche se dai piani alti qualcuno ha storto e troppo il naso.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Pier Silvio Berlusconì sia abbastanza preoccupato per questo cast. A riportare l’indiscrezioni Alberto Dondolo che ha riferito dettaglio davvero sconvolgenti.

Isola dei famosi: Ilary Blasi trema

Come riporta il noto giornalista pare che dai piani alti di Mediaset qualcuno non abbia preferito o meglio accettato il nuovo cast scelto da Ilary Blasi per l’Isola dei famosi. Il motivo è molto semplice, i soldi messi a disposizione sono pochi e di conseguenza bisogna adeguarsi. Quello che si teme è che il tutto diventi troppo trash visti i concorrenti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Come in molti sanno tra i partecipanti sbarcheranno in Honduras l’ex Suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone assieme al fidanzato e anche Gianmaria Saianto.

Insomma, dopo il caos che è successo al GF Vip si teme un altro buco nell’acqua. Lo stesso Alfonso Signorini ha di recente ammesso che per trasmissioni del genere non ci sono più grossi budget a disposizione e per questo gli autori preferiscono puntare su sconosciuti che vengono pagati poco o su concorrenti che hanno già preso parte in passato allo stesso show.

Il cast completo di questa nuova edizione

Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, l’isola dei famosi verrà sostituito al posto del reality. Il cast ormai è completo e al momento non ci dovrebbero essere variazioni.

Oltre ai 4 concorrenti sopra nominati troveremo Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Preste, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Marco Predolin e Luca di Carlo. Insomma, non ci resta altro che attendere il 17 aprile