Uomini e donne, vi ricordate di Juanluis Ciano, l’ex di Gemma? Eccolo oggi

Chi ha seguito qualche anno fa Uomini e donne e il percorso di Gemma Galgani sicuramente si ricorderà di Juan Luis Ciano. L’uomo di origini sudafricane vive a Napoli e fin dal suo ingresso negli studi di Canale 5 ha fatto perdere la testa alla dama.

Tra i due c’era molta attrazione, hanno fatto sognare gli italiani e tutte le dame ed i cavalieri del trono Over, almeno fino a quando la torinese non ha iniziato a dubitare di lui. Dopo alcuni eventi spiacevoli ha lasciato il programma tra critiche e cattive considerazioni. Ma che fine ha fatto oggi Luis?

Vi ricordate di Juan Luis Ciano? Eccolo oggi

Dopo la partecipazione a Ued, Luis ha continuato a svolgere la sua professione di odontoproteista ma non ha abbandonato totalmente la voglia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha ammesso diverse volte di voler far parte del mondo dello spettacolo, in modo fa farsi conoscere meglio e far cadere quell’immagine negative che ormai tutti hanno su di lui.

Attualmente, dopo due divorzi, vive a Sant’Antimo vicino a Napoli con la figlia di 18 anni Virginia, purtroppo la famiglia ha subito una grave perdita, è morta in un incidente d’auto la figlia maggiore Elena, di soli 25 anni. L’ex cavaliere già al’epoca raccontò che non è stato facile superare questo lutto, ma con la forza della fede stava cercando di andare avanti..

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ancora single

Sul suo profilo Istagram, Luis è molto attivo. Infatti, ogni quotidianamente posta scatti e video che lo ritraggono nel quotidiano. Dando uno sguardo alle immagini non sembra che abbia trovato l’anima gemella, infatti ha tante foto solo in compagnia di amiche e amici.

Chissà se un giorno anche lui deciderà di tornare nel programma della De Filippi.