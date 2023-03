Come ci aiuteranno le lampadine Led nel risparmio energetico

La luce a Led si sta diffondendo così tanto che sembra ormai difficile pensare all’illuminazione senza questa tecnologia.

Ricordi le vecchie lampade a incandescenza, quelle che dovevi aver paura a toccare perché diventavano molto calde? Questi sistemi risalgono addirittura alla fine dell’Ottocento, a più di 140 anni fa.

Prima dell’avvento dell’innovazione delle lampadine Led le soluzioni delle lampadine a incandescenza erano l’unica nostra scelta. Pensa che soltanto il 5% dell’energia totale che consumavano veniva, poi, trasformata in luce. La restante parte era convertita nel calore emesso da questo tipo di sistema.

Oggi, grazie alla tecnologia Led, il panorama energetico si è stato completamente rivoluzionato. Infatti, questo tipo di lampade ti permettono di risparmiare fino al 75% di energia elettrica rispetto al passato e durano anche fino a 40 volte in più. Che tu ci creda o meno, le dimensioni della stragrande parte delle luci a Led ha una grandezza di un granello di pepe.

Leggendo questo articolo potrai avere un’idea più chiara di come funzionano questi nuovi sistemi di illuminazione e come potrai risparmiare convertendo il tuo impianto alla nuova tecnologia.

Ti sorprenderai di quanto denaro potrai risparmiare semplicemente cambiando le lampadine di casa.

Le caratteristiche dei Led e perché vengono considerati la migliore tecnologia

Il termine Led non è altro che l’acronimo di Light Emitting Diod, ovvero diodo a emissione di luce. Si tratta, quindi, di un semiconduttore che produce della luce nel momento in cui viene attraversato da una fonte di corrente elettrica.

Troviamo Led di diversi colori, ma per creare la luce bianca, quella più sfruttata, si combinano tre colori: rosso, blu e verde.

Questa tecnologia ti garantisce una maggiore efficienza rispetto ai vecchi sistemi di illuminazione che, fino a tempo fa, erano presenti in tutte le case. Stiamo parlando delle lampade a incandescenza e quelle fluorescenti compatte, che hanno preceduto per anni e anni i sistemi a Led. Oltre a permetterti un notevole risparmio in bolletta, queste nuove e innovative lampadine non producono calore e non contengono sostanze altamente inquinanti come il mercurio, presente nei vecchi sistemi.

In più, il risparmio di denaro sta anche nella loro maggiore durata nel tempo. Infatti, una lampadina a Led illumina per migliaia di ore in più rispetto alle tecnologie passate. Naturalmente, questo dato varia in base all’azienda produttrice e alla qualità del prodotto.

Ecco perché ti consigliamo di acquistare lampadine di qualità che possono garantirti una durata di addirittura 50 volte maggiore delle lampade a incandescenza e 10 volte più di quelle fluorescenti.

Ma quanto costano le lampadine a Led?

Se pensi che a questi enormi vantaggi corrispondano prezzi esorbitanti ti sbagli. Infatti, le lampadine a Led, rispetto al passato, hanno attualmente un costo molto più accessibile.

Come è avvenuto anche per altre tecnologie innovative e vantaggiose, come i pannelli solari, inizialmente i prezzi di vendita sono più elevati. Adesso che tale tecnologia si è ampiamente diffusa ed è molto più presente sul mercato, il loro costo si è ridotto.

Oggi puoi trovare delle ottime lampadine a Led per pochi euro e puoi acquistarle da qualsiasi parte, dai centri specializzati in prodotti per l’illuminazione al supermercato sotto casa.

Le luci a Led fanno veramente risparmiare energia elettrica?

Ti confermiamo da subito che l’utilizzo di lampade a Led ti farà ottenere un grande risparmio mensile in bolletta. Adeguando il tuo vecchio impianto di illuminazione, infatti, potresti risparmiare più di 100€ all’anno per i soli costi di elettricità.

Per ottenere tale risultato dovrai, però, eliminare ogni fonte di luce che utilizza lampadine a incandescenza o fluorescenti, sostituendole con quelle Led. Sicuramente, all’inizio dovrai investire un certo budget, ma vedrai che potrai recuperare in poco tempo questo costo di partenza. Ricorda, inoltre, che questi supporti durano per anni e non dovrai continuamente sostituirle come avveniva con le vecchie lampadine, che si rovinavano anche al minimo urto.

Ti sei mai chiesto da cosa deriva l’efficienza della lampadine a Led?

Per capire il perché questa lampadine sono così efficienti ti presentiamo il seguente dato: il 95% dell’energia consumata dai Led viene emessa sotto forma di luce, la restante parte viene dispera sotto forma di calore.

Inoltre, le lampadine a Led ti permettono di ottenere più quantità di luce visibile, che viene chiamato in gergo lumen per watt. Ad esempio, una vecchia lampada a incandescenza da 60 watt consentiva di generare al massimo 900 lumen, una a Led per raggiungere questa luminosità utilizza solo 6-8 watt.