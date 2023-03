Al Bano ce l’ha fatta: in arrivo una possibile reunion con Loredana e Romina

Sembra ci siano importanti novità in casa Carrisi. Al Bano in questi mesi sta vivendo davvero un momento d’oro, dopo aver realizzato il suo più grande sogno nel cantare con Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo.

A gonfie vele procede anche la sua relazione con Loredana Lecciso. Infatti, la coppia è sempre più innamorata. Diversamente, invece è il rapporto con Romina Power. Da quando si sono lasciati, nonostante i fan continuano a sognare nel vederli assieme i due ad oggi hanno solo un rapporto professionale.

Molto meno invece è il rapporto tra la Leccciso e la Power. La cantante e la show girl non sono mai andate d’accordo e proprio per questo motivo Al Bano si è trovato spesso in situazioni scomode. Più volte l’artista ha espresso il desiderio di volerle vedere insieme, o meglio spera che entrambe un giorno riescono ad avere un rapporto civile. Beh, quel giorno tanto atteso ora potrebbe arrivare…

Romina Power e Loredana Lecciso sullo stesso palco per gli ottant’anni di Al Bano

Sarebbe davvero un evento senza precedenti se per festeggiare gli 80 anni di Al Bano Carrisi salissero sullo stesso palco anche l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, magari a cantare la stessa canzone. Vedere la cantante e la show girl posare una volta per tutte l’ascia di guerra è il sogno più grande di Al Bano e questo lo ah dichiarato lui stesso più volte.

Beh, quale occasione migliore se non questa, ha fatto sapere anche Alessandro Cecchi Paone, nel rispondere a una lettera dei un fan. “Perché non dovrebbero? Sarebbe uno speciale segnale lanciato a lui e fra di loro”. Insomma, sognare non costa nulla, e chissà che non possa diventare realtà molto presto, facendo felici migliaia di fan in tutto il mondo.

La Power di nuovo vicina ad Al Bano

Dopo aver vissuto a lungo in America, Romina Power ha deciso di tornare a Cellino San Marco. I rapporti tra lei ed Al Bano attualmente sono pacifici, lavorano assieme, ogni tanto e spesso sono in viaggio per concerti.

Come detto in precedenza, diversamente invece è il rapporto con Loredana. Purtroppo nonostante siano passati tanti anni le due donne non riescono ad essere amiche o tanto meno ad incontrarsi civilmente in occasioni. Chissà però se per l’arrivo degli ottant’anni di Albano riescano una volte per tutte a mettere la parola fine ai loro rancori.