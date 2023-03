Un posto al sole, anticipazioni Martedì 7 marzo 2023: è il giorno della verità, Otello crolla

Una nuova settimana attende i fan di Un posto al sole. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Gli spoiler della fiction daily nata da un’idea di Wayne Doyle, per ciò che riguarda l’appuntamento di martedì 7 marzo, raccontano che Otello Testa si dirigerà prontamente a Indica per sincerarsi delle condizioni di salute della moglie Teresa Diacono, la quale avrà un infarto. Tale notizia spingerà anche Michele Saviani e Silvia Graziani a correre a Indica, nel frattempo il dottor Luca De Santis chiederà a Giulia Poggi di incontrarsi da soli.

Un posto al sole: Teresa Muore, nessuno informa Otello

Quella del 7 marzo è sicuramente una puntata molto toccante per gli amanti di Un posto al sole. I fan perdono un personaggio molto amato nella serie e proprio come loro anche Palazzo Palladini si appresta a dare l’ultimo saluto a Teresa.

La donna ha avuto un infarto fulminante che le è costato la vita. Otello, invece, portato in ospedale per controlli, appena si riprenderà chiederà subito della moglie ma nessuno lo informerà del suo decesso. Come reagirà davanti a tale notizia? Ad essere sconvolti anche Silvia e Michele. La coppia appena saprà di Teresa si precipiterà ad Indaca.

Franco torna a Napoli, Speranza gelosa di Samuel

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla puntata del 7 marzo ci fanno sapere ancora che Franco, tornato dalla Nuova Zelanda, si troverà di fronte una situazione molto difficile. L’uomo dovrà consolare Bianca, disperata per la morte della donna.

Infine, Speranza, nel frattempo, andrà sempre più fuori di testa perché Samuel verrà di nuovo infastidito, anche in maniera insistente, da Micaela. Come si evolverà la loro storia? Vi ricordiamo che per vedere la replica della puntata potete tranquillamente farlo su RaiPlay in maniera gratuita.