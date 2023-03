GF Vip spoiler 6 marzo: finalmente sorpresa per Nikita, fan in estasi, che succederà?

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, al termine della messa in onda, Federica Panicucci ha fatto, come di consueto, gli spoiler della puntata di questa sera del GF Vip, 6 marzo. In tale occasione sarà eletto il primo finalista, ma non solo.

La conduttrice, infatti, ha rivelato anche altre cose, che sicuramente faranno molto piacere ai fan di Nikita Pelizon. In molti lamentavano il fatto che gli autori non permettessero ai partenti della giovane di entrare in casa. Ebbene, finalmente la situazione si è sbloccata.

Spoiler GF Vip 6 marzo: ecco chi arriverà per Nikita Pelizon

Le anticipazioni della puntata di oggi del GF Vip, lunedì 6 marzo, rivelano che Alfonso Signorini inizierà la puntata, probabilmente, facendo una comunicazione ai vipponi, specie ad Edoardo Donnamaria. Molti concorrenti si stanno rendendo protagonisti di episodi alquanto diseducativi, al punto che Pier Silvio Berlusconi ha preferito censurare la messa in onda della replica della puntata su La5.

Ad ogni modo, al di là di questo, nella puntata odierna ci sarà anche una sorpresa speciale per Nikita Pelizon. Da tempo la giovane non riceve sorprese da parte dei suoi familiari. Alcune persone vicine alla ragazza, tra cui la sua migliore amica, in passato hanno denunciato la cosa sui social alludendo al fatto che gli autori avessero bloccato le ospitate e le sorprese alla giovane. Ebbene, a quanto pare adesso le cose sono cambiate. In casa, infatti, entrerà la migliore amica di Nikita Pelizon, ovvero, Giulia.

Altra sorpresa e primo finalista

La ragazza sicuramente renderà felice Nikita che, chiaramente, così come tanti altri concorrenti, è parecchio stanca e provata da tutti questi mesi di reclusione e isolamento. Ad ogni modo, questa non sarà l’unica sorpresa. Anche Daniele Dal Moro riceverà la visita di una persona speciale. Il ragazzo ha da poco deciso di chiudere la sua storia con Oriana, pertanto, è anche lui molto provato e risentito.

Vedere una persona cara, però, sicuramente gli darà tanta forza e coraggio per portare a termine la sua avventura. Nella puntata del 6 marzo del GF Vip, però, vedremo che si saprà anche il nome del primo finalista. 7 persone sono in nomination e tutte credono che il televoto sia eliminatorio. Invece, uno tra Antonella, Nikita, Oriana, Tavassi, Micol, Andrea e Davide sarà il primo finalista di questa edizione.