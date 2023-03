Il Paradiso delle signore trama 8 marzo: lite tra Matilde e Vittorio, Ezio umiliato

Nel corso della putata dell’8 marzo del Paradiso delle signore vedremo che tra Vittorio e Matilde scoppierà una discussione piuttosto accesa. Ezio, invece, avrà un incontro inaspettato con la nonna di Carlos.

A seguito di tale incontro, Colombo prenderà una decisione importante. Su di un altro versante, poi, vedremo che la storia tra Irene e Alfredo comincerà a venire a galla e la cosa non farò piacere alla Cipriani.

Ezio viene umiliato al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 8 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Ezio verrà spiazzato da una telefonata. La nonna di Carlos riuscirà a mettersi in contatto con lui e i due avranno una discussione piuttosto importante. Al termine di tale incontro virtuale, però, Ezio si troverà in una posizione davvero scomoda. Nello specifico, infatti, la conversazione risulterà così umiliante che Colombo cambierò idea e deciderà di non partire più alla ricerca di Carlos.

L’uomo, però, non terrò tutto per sé, ma racconterà il contenuto della conversazione sia a Veronica sia a sua figlia. Alla fine tutti saranno d’accordo che, forse, non sia più il caso andare in Argentina. Veronica, intanto, scoprirà che anche Gloria è a conoscenza della gravidanza di Gemma. La donna non prenderà affatto di buon grado la faccenda, sta di fatto che avrà un durissimo sfogo.

Trama 8 marzo: lite tra Vittorio e Matilde

Nel frattempo, sempre nella puntata dell’8 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Irene e Alfredo saranno sempre più legati. La giovane, però, desidera che la questione continui a rimanere segreta. Malgrado i tentativi, però, ci sarà comunque qualcuno che si renderà conto del fatto che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Nello specifico, infatti, vedremo che Armando si renderà conto che tra i due ci sia del tenero.

Il rapporto tra Matilde e Vittorio, intanto, sarà sempre più compromesso. Dopo che Conti ha preso la decisione di pubblicare l’articolo di Diletta sul Paradiso Market, le ostilità tra i due sono aumentate a dismisura. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che i due discuteranno animatamente. Al centro della polemica, chiaramente, ci sarà sempre la D’Ambrosio. Dietro tanta ostilità forse è nascosta un po0 di gelosia da parte della donna? Sembra proprio di sì.