Oroscopo 7 marzo 2023: Cancro in ripresa, Capricorno più rilassati

Le previsioni dell’oroscopo del 7 marzo vedono i Pesci molto diffidenti. I Toro, invece, sono molto riflessivi in questo periodo. Per i Cancro ci sono delle novità in arrivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non amate essere al centro dell’attenzione, e quando capita andate in tilt, specie nel lavoro. In certi casi, però, per emergere è importante mettere da parte queste ansie e agitazioni inutili.

Toro. Siete molto riflessivi in questo periodo. Approfittatene poiché non capita molto spesso. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di essere un po’ più concreti.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 7 marzo, i nati sotto questo segno devono credere un po’ di più in se stessi. Osate e non fermatevi al primo intoppo. Giornata proficua per quanto riguarda il lavoro.

Cancro. I nati sotto questo segno finalmente possono tirare un sospiro di sollievo. Cercate di riprendere in mano la vostra vita, dopo che avete passato un periodo piuttosto turbolento e pieno di agitazioni.

Leone. I sentimenti sono da sempre il vostro tallone d’Achille. Spesso tendete a non riuscire a dire di no alle persone a cui tenete. Questo, però, talvolta vi porta a fare delle cose che nuocciono alla vostra serenità.

Vergine. Aprite gli occhi e non lasciatevi abbindolare troppo dalle chiacchiere. Diffidate dalle persone troppo logorroiche, che finiscono per distrarvi con i loro ragionamenti. Giornata produttiva per il lavoro.

Previsioni 7 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ confusi e la cosa potrebbe generare un po’ di malcontento. Non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa e aspettate prima di dire cose di cui potreste pentirvi, specie in amore.

Scorpione. Giornata molto interessante dal punto di vista lavorativo. Ci sono delle buone opportunità in vista, quindi, i nati sotto questo segno farebbero bene a pigiare tutto sull’acceleratore.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 7 marzo vi invitano ad essere più decisi. In amore e nel lavoro non dovete temporeggiare troppo, vi basterà seguire il vostro cuore e sarete sicuri di aver fatto la scelta giusta.

Capricorno. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente stressanti per voi. Cercate di riposare se ne avete la possibilità e non affaticatevi troppo, altrimenti c’è il rischio di non essere pienamente efficienti.

Acquario. Sul lavoro ci sono delle occasioni da non perdere. Tenete gli occhi ben aperti e non siate troppo severi con voi stessi. Anche se commetterete degli errori, ricordate che siete degli esseri umani.

Pesci. Non siete molto fiduciosi nel prossimo in questo periodo. Questo non sempre è un male. Come dice un noto proverbio “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. Nel lavoro soprattutto siete guardinghi.