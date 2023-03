“4 Vipponi hanno il cellulare in casa”: Ex Vippona sgancia la bomba. Ecco chi sono i privilegiati

Ancora polemiche su questo Grande Fratello e su quello che è accaduto dall’inizio ad oggi. Dopo le presunte bestemmie, Il Van Gate, e il bigliettiono-gate ecco che ora si parla di nuovo di cellulari.,E’ accaduto già mesi fa che qualcuno da casa avesse sentito un cellulare squillare o vibrare. Al’inizio tutti hanno pensato che fosse Antonino, dato che quando è uscito dal programma per curarsi in clinica lui stesso ha ammesso aver sentito i familiari.

Ora però altre dichiarazioni potrebbero mettere in serie discussione la veriticità del programma, dato che a parlare è un ex vippone. Si tratta di Dana Saber, che dopo la sua eliminazione non è più tornata in studio insieme agli altri ex coinquilini.

4 concorrenti hanno un cellulare: nuova bomba di Dana Saber

La modella marocchina ha rivelato in una diretta Instagram che al GF Vip alcuni concorrenti hanno avuto contatti con l’esterno tramite un cellulare. Non è la prima volta che si parla della presenza di un telefonino nella trasmissione ma le dichiarazioni dell’ex gieffina riaprono il caso.

Dana ha raccontato che quando è entrata nella casa Wilma che dormiva in suite aveva con se un cellulare, come del resto anche Antonino e Patrizia. Ora invece a privilegiare del telefono è Milena. “Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”

GF Vip, chi sono i privilegiati e dove non arrivano le telecamere

Dana Saber nella sua rivelazione bomba ha anche ammesso che nella Casa ci sarebbero angoli in cui non ci sono telecamere, o meglio li le riprese non vengono effettuate. La modella ha raccontato, come del resto ha dichiarato anche Wilma che la Casa è molto sporca e che nessuno fa nulla.

In un bagno ci vanno venti persone, tranne quelli che hanno la suite. Beh in quel caso si è privilegiati, perchè pare che li nemmeno ci siano telecamere. Infatti Dana ha precisato che dopo aver fatto una volta il bagno li la produzione l’ha mandata via.