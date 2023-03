Uomini e Donne spoiler 7 marzo: torna Aurora, Gemma e Silvio vanno “oltre”

Lunedì 6 marzo è, finalmente, tornato in onda Uomini e Donne dopo la pausa di oltre una settimana dovuta alla morte di Maurizio Costanzo. In tale occasione è stata conclusa la messa in onda della registrazione che si è effettuata il 19 febbraio. Nella puntata del 7 marzo, invece, partirà una nuova registrazione.

Al centro dell’attenzione ci saranno nuovamente gli esponenti del trono over. A tal riguardo, ci sarà il ritorno in scena di una dama molto discussa che era sparita da un po’ di tempo. Gemma, invece, si mostrerà in una veste inedita.

Il ritorno di Aurora a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 7 marzo di Uomini e Donne rivelano che si partirà dal trono over. La prima cosa che risulterà lampante a tutti sarà il ritorno nel parterre delle donne di una dama molto discussa in passato, stiamo parlando di Aurora. Lei ha fatto parte del talk show pomeridiano qualche anno fa. Tuttavia, non essendo riuscita a trovare l’amore, e venendo attaccata molto dai presenti in studio, decise di andar via.

Adesso la donna si dirà pronta a mettersi in gioco, specie dopo un periodo molto buio che ha vissuto. Aurora, infatti, ha avuto un tumore che, per fortuna, è riuscita a superare e sconfiggere. Ad ogni modo, dopo aver salutato la dama, si parlerà di Gemma Galgani. In particolare, verrà mostrata un’esterna che la donna ha fatto con il suo nuovo spasimante Silvio. L’uomo si mostrerà, ancora una volta, molto passionale, sta di fatto che Gemma si mostrerà i una veste inedita.

Spoiler 7 marzo: Gemma in vesti del tutto inedite

nel corso della puntata del 7 marzo di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Gemma e Silvio si spingeranno un po’ oltre negli atteggiamenti intimi. In studio, poi, scoppierà una forte polemica. Il cavaliere si dirà sostenitore delle donne, tuttavia, in più occasioni, ha attaccato Paola. Per tale motivo, Gianni Sperti interverrà per sbottare contro il protagonista accusandolo di essere piuttosto incoerente.

Durante la lite interverranno anche Gemma e Paola, le quali non esiteranno ad esprimere la loro opinione a riguardo. Ad ogni modo, il clima verrà stemperato dal lancio di una sfilata. Questa volta, infatti, ad esibirsi saranno gli uomini, i quali non esiteranno a sfoderare tutte le loro armi di seduzione. Le performance più interessanti saranno quelle di Riccardo e Armando. Ad ogni modo, è probabile che questo sarà approfondito nella puntata successiva.