Uomini e donne oggi: Alice lascia il programma, Maria all’attacco per Carola

Dopo una settimana di stop Uomini e donne è tornato in onda. Anche oggi Maria De Filippi ha ringraziato il suo pubblico con lo stesso messaggio mandato in onda ad Amici durante la registrazione di sabato.

La puntata attuale si è concentrata particolarmente sul torno di Federico, che a breve farà la sua scelta. Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Uomini e donne, Carola si dichiara, Alice lascia lo studio

Si è partiti con Federico Nicotera al centro studio con Carola Carpanelli e Alice Barisciani. La bionda corteggiatrice si è ritrovta ancora a giustificare il suo comportamento, parlando con Gianni Sperti.

Quest’ultimo sembra apprezzare di più il percorso portato avanti da Alice, avendo molti dubbi sulla Carpanelli. Carola di conseguenza spiega i motivi delle sue ultime scelte e Gianni ammette di essersi fatto un’idea. Non vuole, però, rivelare il suo pensiero perchè sa che a breve ci sarà la scelta.

Alla fine, Maria cerca di difendere la corteggiatrice spiegando che molto probabilmente la ragazza ha paura di esporsi troppo e prendere un due di picche. Quello che fa Carola, però, per Gianni “non è un gran bel discorso”, perché alla loro età – a detta sua – non si dovrebbe essere razionali. Insomma, alla fine, Federico sceglie di ballare con Carola deludendo Alice, che scoppia a piangere e va via dallo studio

Maria prende la situazione in mano

Nel momento in cui Alice esce dallo studio, Gianni Sperte sottolinea che la corteggiatrice è come sempre sincera e questo dimostra che è innamorata. La padrona di casa, di fronte all’ennesimo intervento di Gianni al riguardo, si volta direttamente verso Carola e le chiede di leggere la lettera che ha scritto a Federico davanti a tutti, in modo che possano sapere realmente cosa sta attraversando e quali sono anche i suoi sentimenti verso il corteggiatore. La Carpanelli inizialmente ammette di vergognarsi e anticipa di aver dichiarato i suoi sentimenti a Federico con questa lettera. “È per questo che ti amo”