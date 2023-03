Grande Fratello Vip stasera, ultime news: Provvedimento per alcuni Vipponi probabile televoto flash

E’ tutto pronto per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini insieme ai suoi opinionisti si appresta a condurre la 38diretta del reality che si preannuncia ricca di colpi di scena

Questa sera infatti, oltre a sapere chi sarà il primo finalista scopriremo anche chi lascerà la Casa. Si perchè ormai confermato il provvedimento verso alcuni vipponi e a decidere chi abbandonerà il programma sarà proprio il pubblico da casa.

Anticipazioni GF Vip: televoto flash per alcuni concorrenti

E’ una puntata molto importante quella che vedremo stasera su Canale 5. Questa edizione del GF Vip ha fatto molto discutere e per la prima volta in otto anni, Pier Silvio Berlusconi si è trovato costretto ad intervenire. Più di una volta i concorrenti sono stati accusati di usare parole volgari e comportamenti al limite dell’indecenza.

A nulla sono servite le ramanzine del conduttore e anche il provvedimento sul budget settimanale. Ecco che adesso, dopo i vari reclami sui social, per questa sera potrebbe arrivare un televoto flash per due concorrenti. Il pubblico in questo modo deciderà se tenerli in casa o mandarli via. Largo spazio anche agli amori… Per gli Oriele ormai da settimane il loro rapporto è altalenante, dopo una furiosa litigata i due sembrano essersi riavvicinati. Stasera Oriana e Daniele avranno un confronto per chiarirsi.

Lo stesso anche per i Donnamisi, dopo le incomprensioni dei giorni passati sembrano essersi riavvicinati, questa sera però si farà luce su alcuni comportamenti di Antonella. O meglio tutti vogliono sapere se si è avvicinata ad Edoardo per amore o per strategia.

In arrivo due sorprese per due concorrenti

Infine, le anticipazioni ci fanno sapere che sono in arrivo due sorprese, una per Nikita che incontrerà la sua cara amica Giulia e infine un’altra sorpresa per Daniele Dal Moro. Chi arriverà per lui? Ovviamente, poi, come detto in precedenza sapremo chi sarà il primo finalista tra Antonella, Tavassi, Micol, Nikita, Oriana, Davide e Andrea