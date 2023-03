Uomini e donne, registrazione 6 marzo 2023: Federico delude tutti, Riccardo ci riprova con un ex, Silvio va oltre con Gemma

Dopo lo stop di Uomini e donne dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata in onda con il suo amatissimo programma.

Intanto, si è anche registrata la tanto attesa puntata con la scelta di Federico Nicotera, prevista per il 26 febbraio e slittata a Marzo. A quanto pare però il tronista ha deluso tutti, vediamo perchè e cosa è successo.

Uomini e donne, registrazione 6 marzo: nessuna scelta per Federico

Cosa è successo nella puntata in questione? Chi è la fortunata? A dare le anticipazioni su quanto accaduto come sempre Lorenzo Pugnaloni. Nella registrazione di oggi come detto in precedenza ci sarebbe dovuta essere la scelta di Federico Nicotera ma a quanto pare il tronista non è ancora pronto. Le anticipazioni ci fanno sapere che in questa puntata Federico era assente insieme alle sue corteggiatrici. Assente anche l’altro tronista Luca Daffrè.

Largo spazio a Lavinia e Nicole. La prima a fine registrazione è andata da Alessio il moro arrabbiata per la sua esterna con Corvino. Alla fine la giovane ha scelto di portare questa volta l’altro Alessio ma quest’ultimo non si è presentato. In studio continuano a discutere e alla fine la tronista balla con Corvino.

Nicole e Roberta è scontro di fuoco

Nicole invece è uscita in esterna con Cristian e la loro conoscenza sta proseguendo a gonfie vele. La tronista non ha portato in esterna Andrea che però era presenta in studio. Nel corso della puntata c’è stato anche un forte litigio tra Roberta di Padua e la bionda.

Alla domanda di Maria fatta alla dama su chi volesse ballare, la giovane di Cassino ha lasciato intendere di voler ballare con Andrea, che però ancora una volta le ha dato un due di picche. Insomma, questo siparietto ha fatto perdere le staffe alla tronista. Roberta inoltre ha raccontato che si è sentita con Riccardo e che lui le ha chiesto di riprovarci.

Infine, è la volta di Gemma. La dama racconta di essere uscita ancora con Silvio ma quest’ultimo le fa richieste sessuali troppo spinte. Nella loro ultima esterna le ha chiesto addirittura di poterle leccare le ascelle.