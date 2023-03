Uomini e donne, anticipazioni: Silvio fa strane richieste a Gemma, è scontro tra Nicole e Roberta, Federico Nicotera assente,

Ieri 6 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Tutti attendevano la scelta di Federico ma a quanto pare ne lui e le sue corteggiatrici erano presenti in studio.

Largo spazio quindi a Lavinia, Nicole e al trono classico. Secondo i primi aggiornamenti Federico sceglierà nei prossimi giorni.

Strane richieste per Gemma Galgani: scoppia il caos

Il primo momento sul Trono Over pare sia stato dedicato a Gemma Galgani, la quale si è incontrata più volte con Silvio nei giorni scorsi. La dama, però, ha ammesso di non apprezzare alcuni lati del cavaliere, affermando di vederlo troppo spinto… Sembra che sia scoppiato un litigio in studio in quanto Silvio avrebbe fatto una richiesta davvero particolare: “Lui le ha detto che doveva leccargli le ascelle”. Ovviamente inutile dire la reazione di Tina e Gianni.

Dopo la torinese si è passati a Roberta di Padua che è uscita con un corteggiatore dichiarando di non voler proseguire. Il vero colpo di scena è avvenuto quando di fronte a lei si è seduto Riccardo Guarnieri. In particolare, Maria ha mostrato una clip in cui è stato possibile vedere il cavaliere tarantino fare “il provolone” con Roberta, quando si è conclusa la scorsa registrazione.

Riccardo ha ammesso che sarebbe disposto a riprovarci con la Di Padua. La dama di Cassino, però, è rimasta ferma nella sua posizione, non ne vuole sapere. Desdemona invece è uscita con Giuseppe e poi uscirà anche con Ivan. Per una relazione che avuto in passato, sente di avere un blocco durante le sue conoscenze. Pare che sia nata uno scontro tra tutti loro e Armando Incarnato.

Nessuna scelta per Federico Nicotera

Come detto in precedenza per Federico Nicotera ancora nessuna scelta. Lavinia, invece ha chiesto di uscire con Alessio il moro ma quest’ultimo non si è presentato all’esterna. Nicole, invece ha visto un altro corteggiatore lasciando a casa Andrea. Alla fine proprio per quest’ultimo, Roberta di Padua si proporrà per ballare, ma ancora una volta prenderà un due di picche.