GF Vip, sorella di Antonella Fiordelisi sporge denuncia contro il programma? Sarebbe furiosa

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha improvvisamente tirato in ballo una faccenda molto incresciosa che riguarda Antonella Fiordelisi e una sorella di cui non si è mai parlato. La ragazza è apparsa piuttosto in imbarazzo, tuttavia, pare che la persona tirata in ballo non sia molto felice della cosa.

Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni social, infatti, pare proprio che la giovane avesse espressamente richiesto di non essere nominata nel corso della partecipazione di Antonella al reality show. Vediamo, dunque, quali potrebbero essere le conseguenze.

Al GF Vip si parla della sorella di Antonella Fiordelisi

Sapevate che Antonella Fiordelisi ha una sorella? La faccenda è stata tirata in ballo durante la puntata di ieri del GF Vip. Nel corso di questa settimana l’influencer ha menzionato una persona, ovvero, una certa Maria Antonietta. Questa ragazza è di qualche anno più grande di Antonella ed è la sua sorellastra. La madre della Fiordelisi, infatti, prima di sposare Stefano, aveva una relazione con un’altra persona, con cui ha avuto una figlia.

I rapporti tra Antonella e Maria Antonietta, però, non sono mai stati idilliaci, in quanto non si sono mai frequentate molto. Le due rispettive famiglie, infatti, non erano molto in sintonia tra loro. Ad ogni modo, durante la messa in onda di ieri del reality show si è parlato della faccenda e la concorrente è apparsa piuttosto in imbarazzo, quasi come se non sapesse assolutamente cosa dire. Ad ogni modo, pare che Maria Antonietta non abbia preso bene la cosa.

Maria Antonietta pronta a denunciare il GF Vip?

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato un’indiscrezione alquanto incresciosa da cui si evince che la sorella di Antonella Fiordelisi avesse espressamente chiesto al GF Vip di non essere nominata in nessuna circostanza. In caso contrario avrebbe provveduto a sporgere delle querele. Dal momento che ieri si è parlato di lei, dunque, in molti credono che la donna possa essere piuttosto infastidita e sul piede di guerra.

La giovane sporgerà davvero una denuncia contro il programma o emanerà una diffida? Almeno per il momento non ci sono stati aggiornamenti in merito, anche perché della ragazza si è parlato davvero pochissimo, quindi non è stato detto nulla di compromettente. Ad ogni modo, per vedere come evolverà la vicenda è necessario aspettare ancora un po’ di tempo.