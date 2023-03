Nikita Pelizon nella notte ha lasciato la Casa del GF Vip: cosa è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto importante dato che è stato nominato il primo finalista della serata. Oriana ha battuto Antonella Fiordelisi e quindi la venezuelana è considerata una delle possibili vincitrici di questa edizione.

Nel corso della diretta anche due sorprese, una per Nikita e l’altra per Daniele. E nella notte è accaduto qualcosa alla Pelizon che l’ha costretta a lasciare la Casa, scegliendo di trasferirsi altrove.

Nikita Pelizon lascia la Casa del GF Vip

Nikita, non si sa il motivo ben preciso, dopo la puntata del GF Vip è sembrata veramente molto scossa e turbata tanto da decidere di lasciare la sua stanza. La Pelizon, infatti, è andare a dormire in piscina.

Come potete vedere dalle immagini che sotto vi postiamo la giovane sì è portata due coperte e sì e appartata nel locale piscina accanto alla vasca. A differenza di quanto successe con la modella Dana in questo caso nessuno si è accorto del suo gesto e quindi di conseguenza è rimasta li tutta la notte in solitaria. (Continua dopo la foto)

Il reale motivo di questa decisione da parte della Vippone non si è capito ma pare che il web si sia diviso a metà. Da un lato c’è chi sostiene che i concorrenti non abbiano avuto un adeguato comportamento nei suoi confronti, dall’altro invece c’è chi invece sostiene che non c’era alcun motivo per il suo gesto e dunque è stato fatto solo ed esclusivamente per ottenere qualche clip. Quale sarà la verità?

La sorpresa a Nikita da parte della sua amica

Nel corso della puntata, finalmente Nikita ha potuto vedere un volto familiare. In questi mesi in tanti si sono schierati contro il programma per non aver mai risposto alle richieste da parte dei fan della ragazza. Ieri, per lei in casa è arrivata Giulia, la sua amica. La giovane le ha comunicato che i nikiters sono un esercito che la sostengono sempre, e che è molto amata e che presto diventerà zia!