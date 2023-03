GF Vip, Sonia Bruganelli costretta a scusarsi in diretta: anche lei sotto accusa!”

Non sono passate inosservate le scuse di Sonia Bruganelli ad alcuni gieffini durante la diretta di ieri sera. L’opinionista molto probabilmente anche lei avrà ricevuto una ramanzina motivo per cui ha fatto dietrofront.

Infatti, di fronte al rimprovero fatto da Alfonso Signorini a tutti i concorrenti presenti nella Casa di Cinecittà, Sonia non si è potuta tirare indietro e anche lei ci ha messo la faccia. In effetti, se si parla di toni troppo alti e parole tanto dure, allora torna subito alla mente l’intervento della scorsa settimana della moglie di Bonolis.

Alfonso Signorini avvisa i vipponi: provvedimenti seri

Pier Silvio Berlusconi non ha digerito affatto l’atteggiamento avuto dai ragazzi nella Casa nella penultima puntata del GF Vip e ha deciso di intervenire in prima persona. Prima ha cancellato la replica del reality su La 5 e poi la puntata incriminata su Mediaset play. Come ha spiegato il padrone di casa, la rabbia deriva da tanti atteggiamenti e non solo quelli tenuti in diretta la scorsa settimana.

Il conduttore ha iniziato la 39esima puntata del GF Vip 7 richiamando subito i concorrenti all’ordine. In particolare, Alfonso ha fatto sapere loro che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset per determinati comportamenti. Non solo per le parole volgari e gli atteggiamenti aggressivi, ma anche perchè erano vestiti in maniera indecorosa per una prima serata su Canale 5. Il conduttore ha ancora aggiunto che da questa puntata in poi non saranno tollerati più atteggiamenti del genere e si passerà direttamente alla squalifica.

Sonia Bruganelli si scusa in diretta

Il suo intervento è stato seguito da quello di Sonia Bruganelli. Di fronte al richiamo e alla furia dei piani alti, l’opinionista si è trovata costretta a chiedere scusa a Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Il motivo è che nella puntata precedenza nei loro confronti non è stata proprio delicata. Tra l’altro questo dettaglio è stato fatto notare dai tanti telespettatori che si sono rivolti sui social con accuse pesanti nei confronti della moglie di Bonolis. Ecco le sue scuse: Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”