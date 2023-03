GF Vip nella bufera dopo il discorso di Alfonso Signorini: “Bisogna chiudere”

Ieri sera, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un discorso molto serio fatto a tutti i concorrenti di questa edizione del GF Vip. Ultimamente, i comportamenti dei vipponi stanno entrando in contrasto con quelle che erano le aspettative e il modus operandi dell’azienda.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi si è detto assolutamente deluso da alcuni contenuti andati in onda, pertanto, ha preso la decisione di rimuovere la scorsa puntata del GF Vip da tutti i siti. Il discorso fatto da Signorini, però, non è piaciuto molto al pubblico che, infatti, si aspettava qualcosa di diverso. Vediamo cosa è successo.

Il discorso di Alfonso Signorini al GF Vip

Molti telespettatori del GF Vip si aspettavano di assistere a qualcosa di più severo nel corso della puntata di ieri del reality show, mentre Alfonso Signorini si è limitato a fare un semplice discorso. Il conduttore ha iniziato la diretta informando i concorrenti del malcontento dei piani alti di Mediaset a causa dei loro comportamenti, delle continue parolacce e altro.

In virtù di questo, d’ora in avanti si sarebbe adoperata una linea piuttosto rigida e ferrea per la quale, anche dinanzi delle semplici parolacce, dovrebbe partire la squalifica immediata. I telespettatori, però, si aspettavano che venisse preso qualche provvedimento in quanto una semplice paternale potrebbe non bastare a modificare la situazione. In effetti, già nel corso della puntata ad alcuni vipponi sono scappate delle parolacce e non è successo proprio nulla.

Il pubblico furioso, la stoccata di Bettarini

Subito dopo il discorso fatto da Signorini durante la scorsa puntata del GF Vip, infatti, si è scatenato il caos. In molti spettatori si sono riversati sui social per manifestare tutto il loro disappunto. Secondo molte persone, infatti, il GF Vip di quest'anno è stato un vero fallimento dal punto di vista dei messaggi trapelati, pertanto, la cosa migliore sarebbe chiudere i battenti e andare a casa.

Ad essere particolarmente pungente sulla faccenda è stato anche Stefano Bettarini, il quale ha pubblicato una Instagram Stories alquanto velenosa contro Alfonso Signorini. Nello specifico, ha pubblicato l’immagine di un uomo piegato a 90° ed ha aggiunto la didascalia “Chi”, seguita dalla frase: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90°”. La frase è stata inequivocabilmente una frecciatina al conduttore e all’azienda che, in questa edizione, sta adoperando un comportamento ben diverso dalle precedenti,