Perché Federico Nicotera non ha scelto a Uomini e Donne? Ecco cosa sta succedendo

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, ieri c’è stata una nuova registrazione della trasmissione, ma Federico Nicotera non ha scelto. Il ragazzo avrebbe dovuto portare a compimento il suo percorso proprio ieri, ma le cose hanno preso una piega differente.

Il giovane, infatti, non è neppure entrato in puntata e di lui non è stata fatta alcuna menzione. Il fatto è piuttosto strano dato che Maria De Filippi, prima dello stop di una settimana del programma, aveva annunciato che nella registrazione successiva avrebbe scelto. Ebbene, vediamo che aria tira dietro le quinte.

Federico Nicotera non ha scelto: quando avverrà?

Federico Nicotera, per l’ennesima volta, ha tradito le aspettative dei fan di uomini e Donne e non ha scelto. Il ragazzo, infatti, ieri avrebbe dovuto prendere parte alla registrazione e comunicare a tutti chi tra Alice e Carola avrebbe voluto continuare a conoscere anche lontano dai riflettori. Il tronista, però, ha pensato bene di non entrare proprio in puntata. Il ragazzo non era presente e di lui non si è parlato.

La delusione dei fan è stata notevole, anche perché questa sceltasi attende da oltre un mese. In effetti non è quasi mai capitato che un trono, già comunque cos’ avviato e in dirittura d’arrivo, si protragga per tutto questo tempo. Ad ogni modo, per i fan della trasmissione pare ci siano delle buone notizie. Si vocifera, infatti, che dietro le quinte di Uomini e Donne ci sia gran fermento per il grande evento, il quale potrebbe verificarsi quest’oggi.

I presunti motivi della mancata scelta a Uomini e Donne

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, dunque, dovrebbe essere registrata oggi pomeriggio, che ricordiamo ci sarà una nuova fase di riprese. Questo dovrebbe essere il motivo per il quale nella registrazione di ieri il protagonista non si è presentato. Molto probabilmente si stavano effettuando le ultime esterne con Carola e Alice prima della grande scelta.

Ricordiamo che il talk show di Maria De Filippi è stato fermo più di una settimana e solo ieri lo staff è tornato al lavoro in maniera assidua. Per tale ragione, dunque, potrebbe essere stato necessario prendersi ancora un po’ di tempo per organizzare la scelta. Non resta che attendere le anticipazioni di questa sera per scoprire se le aspettative del pubblico saranno finalmente soddisfatte.