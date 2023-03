Ascolti Tv, chi ha vinto tra il GF Vip e il Commissario Ricciardi? L’attesa è finita

Dopo un anno di grande attesa ieri sera sei marzo è tornato in onda su Rai 1 l’amatissimo Commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Ovviamente, la sfida con Il Grande Fratello Vip era scontata e solo adesso sappiamo chi ha vinto la serata in termini di ascolti

Una sfida decisamente agguerrita quella di ieri sera, 6 marzo, tra il programma condotto da Alfonso Signorini e la prima puntata de Il commissario Ricciardi 2, in onda rispettivamente su Canale5 e su Rai1. Ma chi ha avuto la meglio?

Ascolti tv: Lino Guanciale ritorna con successo su Rai 1

Da un pezzo pubblicato questa mattina da Davide Maggio, dedicato ai dati auditel dei programmi trasmessi ieri su tutte le reti e in ogni fascia oraria, apprendiamo che a vincere è stato Rai1, come avviene sempre con le grandi fiction, ma il reality della rete ammiraglia Mediaset, per via della sua durata maggiore, è riuscito a prevalere in share.

Nello specifico Lino Guanciale è stato seguito da oltre 4 milioni di spettatori, con uno share pari al 21.5%. Diversamente invece, Alfonso Signorini, che con la sua diretta ha incollato poco più di 2milioni 915mila telespettatori, con uno share del 22.6%. Oltre 1milione di telespettatori in più, quindi, per Rai1, ma Canale5 ha prevalso di 1 punto di share.

Ascolti per le altre reti Mediaset e Rai

Ma come sono andati gli ascolti per le altre reti? Beh, la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, trasmessa su Rai2 con Stefano De Martino, è stata seguita da 1milione 346mila telespettatori e uno share dell’8.4%, mentre sul terzo canale della Tv di Stato Presa Diretta ha interessato 1milione 109mila telespettatori, share del 5.7%.

Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro ha incollato alla tv 768mila telespettatori con il 5.1%, mentre su Italia1 Freedom-Oltre il confine è stato seguito da una media di 928mila telespettatori e uno share del 5.5%.