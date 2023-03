Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 marzo: Ludovica scopre tutto, scoppia una rivolta

Le anticipazioni del Paradiso delle signore della puntata del 9 marzo rivelano che in casa Colombo ci saranno nervi tesi. Veronica non sarà disposta a tollerare alcuna ingerenza da parte di Gloria, specie alla luce della difficile situazione in cui si trova sua figlia.

In merito a Ludovica, invece, la ragazza si troverà a fare una scoperta davvero importante che riguarda Marcello e Adelaide. Roberto, dal canto suo, farà una proposta ad Oradei, mentre Salvatore comincerà a lasciar trapelare un certo interesse per una fanciulla. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Bufera al Paradiso delle signore per l’articolo di Diletta: scatta una rivolta

La puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore inizierà con le Veneri che cominceranno a sospettare che Salvatore nutra un certo interesse per Elvira. Tra i due si è venuta a creare una certa sintonia, pertanto, sarà alquanto inevitabile non intuire del tenero tra loro. Roberto, invece, si mostrerà particolarmente interessato ad Oradei, al punto che arriverà a fargli una proposta. lavorativa. L’uomo ha intenzione di aprire un’attività insieme a lui. Come la prenderà il giovane?

Su di un altro versante, invece, vedremo che Vittorio e Don Saverio si troveranno a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa. Al Paradiso ci saranno tantissime persone inviperite per l’articolo pubblicato sul magazine del grande magazzino, quello di Diletta. I due protagonisti, così, le proveranno tutte nella speranza di riuscire a placare gli animi e ripristinare un clima tranquillo e disteso.

Anticipazioni 9 marzo: la scoperta di Ludovica

Nel corso della puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Ludovica Brancia avrà una certa urgenza di mettersi in contatto con Adelaide. La ragazza proverà a cercare la contessa in tutti i modi ma, non riuscendoci, si recherà a casa sua. Nel momento in cui si troverà alla villa, però, vedrà che la donna è in compagnia di Marcello. A quel punto, la fanciulla avrà chiara tutta la situazione che c’è tra loro.

Intanto, a casa Colombo ci sarà un po’ di tensione. Veronica non riuscirà a tollerare alcun tipo di ingerenza da parte di Gloria, specie a causa del difficile momento che sta attraversando Gemma. La donna, infatti, non apprezzerà minimamente il fatto che la sua “rivale” sia a conoscenza di quanto accaduto e cerchi anche in qualche modo di intromettersi. Le due, dunque, saranno ai ferri corti.