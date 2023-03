Oroscopo 8 marzo 2023: Leone intransigenti, Acquario carichi

Secondo le previsioni dell’oroscopo dell’8 marzo i nati sotto il segno dei Gemelli devono aprire gli occhi sulle persone che li circondano. I Bilancia stanno per vivere dei cambiamenti importanti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete alla costante ricerca di attenzioni da parte delle persone a cui tenete. Cercate di prendere le distanze da alcuni problemi, solo in quel modo riuscirete ad avere il quadro un po’ più chiaro.

Toro. A tutti capita di vivere dei momenti no. Ad ogni modo, cercate di non riversare sul prossimo le vostre frustrazioni e i vostri malumori. In ambito professionale ci sono dei progetti importanti in ballo.

Gemelli. Valutate attentamente le persone che vi circondano. Non tutte si stanno comportando in maniera onesta e sincera nei vostri confronti. Specie dal punto di vista professionale è importante non essere troppo ingenui.

Cancro. Secondo l’oroscopo del giorno 8 marzo i nati sotto questo segno devono essere un po’ più espansivi nella sfera sentimentale. Non potete pretendere di ricevere solamente, invece di dare anche.

Leone. In questo periodo siete un po’ troppo rigidi e inflessibili. Cercate di dare tempo al tempo e di evitare di prendere delle decisioni in maniera un po’ troppo frettolosa. Imparate a gestire più cose contemporaneamente.

Vergine. In amore vi donate tanto, ma al contempo vorreste ricevere in cambio le stesse attenzioni. Nel momento in cui questo non accade vi sentite frustrati e delusi. Cercate di riporre meno aspettative nel prossimo.

Previsioni 8 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In questo momento dovete mettervi al centro dell’attenzione e valutare bene quello che è più opportuni per voi.

Scorpione. In amore siete un po’ introversi e reticenti in questo periodo. Se non vi va di esporvi troppo non è un problema, tuttavia, cercate di fare in modo che sia una cosa passeggera e non un’abitudine.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Giornata molto interessante sul fronte delle relazioni. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere più pazienti.

Capricorno. L’Oroscopo dell’8 marzo vi invita ad investire un po’ di più sui vostri sentimenti e le vostre aspettative. Cercate di osare e di realizzare i vostri obiettivi puntando essenzialmente su voi stessi.

Acquario. Siete carichi e propositivi. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento ricco di novità e di cambiamenti. Inizialmente potrebbero esserci delle ripercussioni sulla vostra vita privata.

Pesci. Le stelle vi invitano a mettervi in gioco e ad osare un po’ di più se volete ottenere dei risultati favorevoli. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e non vi abbattete al primo ostacolo.