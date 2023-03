GF Vip7, striscione aereo censurato dalla regia: “parole offensive ai vipponi”. Cosa è successo e a chi era rivolto

E’ accaduto un episodio alquanto sconcertante fuori la Casa del GF Vip, in queste ore. Stando al racconto di diversi utenti social sui forum dedicati al programma, i gieffini si sarebbero spostati in giardino non appena avrebbero sentito il classico rumore di un aereo.

Tuttavia, il messaggio che trasportava pare proprio non sia stato bello, infatti, si parla di uno striscione offensivo, che sarebbe stato censurato dalla regia.

La regia censura un messaggio aereo: cosa è successo

Non è mai capitato che sopra la Casa di cinecittà volassero aerei offensivi da parte dei fandom. Beh, è accaduto proprio poco fa, quando alcune parole lette dai concorrenti hanno creato scalpore e indignazione. Secondo le ricostruzione del web, sarebbe passato un messaggio offensivo verso alcuni inquilini di quest’anno.

Non è dato sapere verso chi con certezza, in quanto la regia avrebbe censurato immediatamente le immagini appena si sarebbe resa conto del contenuto. Sta di fatto che gli inquilini avrebbero provato a criptare il testo a mente lucida sospettando fosse diretto al gruppetto degli Spartani.

Alfonso Signorini senza colpe

Entrati in casa il gruppo di Vipponi ha cercato di capire il messaggio ma anche di capire a chi fosse rivolto. Anche in questo caso mentre i ragazzi parlavano la regia ha abbassato l’audio in modo da non far capire ai telespettatori di cosa stessero parlando.

C’è da precisare inoltre, che questa volta Alfonso Signorini non centra assolutamente nulla. Più volte, il conduttore ha sottolineato che gli aerei e i messaggi per i partecipanti partono direttamente dai fan che attraverso gruppi social decidono chi sostenere.

Quel che è certo però è che tutta la produzione del GF Vip ha imparato la lezione. Da quando è intervenuto Pier Silvio Berlusconi in maniera diretta, tutti sembrano aver calmato i toni e di conseguenza anche la regia sta evitando di mandare in onda cose discutibili.